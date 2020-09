Silvestre Dangond le pone nostalgia al 2020 con su nuevo álbum

El martes 29 de junio de 2004, Silvestre Dangond lanzó "Más Unidos Que Nunca", su tercer álbum de estudio con diferentes sencillos como La Mentira, La Colegiala, Acepto El Reto o A Blanco y Negro, entre otros, los cuales con el tiempo se convertirían en clásicos de la nueva ola del vallenato.

Este álbum, que precedía a 'Tanto Para Ti' (2002) y 'Lo Mejor Para Los Dos' (2003), haría parte del inicio de una carrera exitosa en este género, que durante estos últimos tres años ha sido criticada por sus colaboraciones con artistas como Gusi, Natti Natasha, Thalía y también Nicky Jam, entre muchos otros.

Entre 2005, cuando su carrera despegó con fuerza y era uno de los vallenateros más sonados de la radio en Colombia, y 2014, su momento cumbre, Dangond deleitó al silvestrismo con discos como 'La Fama', 'El Cantinero', 'El Original' o 'No Me Compares Con Nadie'. De allí salieron canciones como Me Gusta, Me Gusta, El Pasado es Pasado, El Dilema o El Original, entre otros. Era vallenato puro de la nueva ola, la cual 'inundó' casi todos los rincones del país.

El cantante era participe de grandes eventos y conciertos a lo largo de Colombia, además de los shows en los que promocionaba cada uno de sus álbumes.

Entre 2017 y 2018, a algunos de sus fans, muy pocos, no les gustaba las colaboraciones que el cantante hacía, y en ocasiones solían dejarle comentarios en sus redes sociales sobre la música que estaba lanzando, a las cuales él respondía.