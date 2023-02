“Tenemos que asegurar el funcionamiento del Teatro Santander”: Ruth Helena Jaramillo

¿Para qué servían, ante tal devastación, los artistas? Ruth no se resignó y gestionó, junto con el artista escénico Tito Antonio Ochoa Camacho y otros artistas, el proyecto “Arte Acción”, que buscaba usar el arte como herramienta para que los hondureños se animaran en medio de la reconstrucción de la ciudad.

Ruth Jaramillo es gestora cultural y fue directora de la Fundación El Malpensante, de la Casa del Teatro Nacional, de la Asociación Colombiana de Museos y Casas de Cultura, y docente de gestión cultural en la Universidad Externado de Colombia.

“A mí me llama el Alcalde Juan Carlos Cárdenas en enero para invitarme ser asesora en temas de cultura. Me dicen que este año quieren manejar una agenda cultural con enfoque territorial y que llevemos una programación de calidad a los barrios de Bucaramanga que, además, ayude a fortalecer la programación de otros eventos de ciudad que van a darse en 2023, por ejemplo, en el marco de la Feria Bonita, donde hay más o menos 31 eventos.

El reto de este año es precisamente eso: que logremos que el sector público, privado, la ciudadanía, apostar y trabajar por consolidar un modelo de gestión público-privado

Ruth Helena Jaramilllo, Directora (e) del Teatro Santander.

Además, que tratara de fortalecer y agrandar MercoArt porque fue un evento que, a la Alcaldía particularmente, le pareció muy importante en 2022 y me piden que empiece una labor de relacionamiento estratégico de Bucaramanga con otras ciudades e incluso con otros países desde lo cultural”.

Cuando surgió el tema del Teatro Santander el Alcalde me dice: Ruth, usted que ha trabajado en teatro tanto tiempo, al lado de doña Fanny, ¿es cierto que con 1.000 millones no se puede hacer nada? Porque no hay más.

Yo, que vengo del sector privado, le dije: Alcalde, yo pensaría que sí, si se logran hacer cambios profundos”.

¿Qué cambios hay que hacer?

“El problema de fondo del Teatro Santander es que no tiene un modelo de gestión público-privado que permita que funcione ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces, si un día la Alcaldía dice: no tengo ni los 1.000 millones para invertir y si el sector privado y los miembros fundadores dicen: nosotros no aportamos nada, entonces el teatro se cierra. Existe el edificio, entonces, ¿qué vamos a hacer con un teatro, el mejor dotado del país, sin un modelo que le permita funcionar? El reto de este año es precisamente eso: que logremos, el sector público, privado y la ciudadanía, apostar y trabajar por consolidar un modelo de gestión público-privado que asegure el funcionamiento del Teatro Santander”.

¿Qué pasó con el presupuesto del Teatro Santander?

“Este año hubo un recorte presupuestal para el sector cultural en todo el país, no es un tema de Bucaramanga. El teatro Santander tuvo un recorte presupuestal muy importante del 75 %. Pasó de tener el año pasado 4.000 millones de pesos para su operación en 2022 a tener 1.000 millones de pesos, que incluyen la estampilla, por lo que restarle 86 millones y pico. Quedan 900 millones más o menos con los que el teatro tiene que pagar su equipo de trabajo, programar y manejar una promoción artística que se caracterice por su excelencia y que, además de eso, de allí se pague toda la producción técnica, logística, tiquetes internacionales, nacionales, alojamientos. Todo lo que implica manejar una programación artística en un teatro, sobre todo en una ciudad por la que no circulan tantos artistas nacionales e internacionales.