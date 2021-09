‘Treinta y Tantas’, la exposición de fotografía que vuelve a la memoria de Piedecuesta

Trapiches, tabacaleras, rostros, campesinos, artistas, paisajes y panorámicas de Piedecuesta, son algunas de las fotografías que los habitantes de la tierra garrotera tuvieron el privilegio de observar en la exposición ‘Treinta y Tantas’, de la artista santandereana Diana Prada.

La muestra artística se llevó a cabo del 10 al 17 de septiembre en la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Piedecuesta, en el marco de la quinta edición del Festival La Tigra.

“Son las memorias que yo guardo de Piedecuesta, pero que no las había sacado, no me había animado porque no se había presentado la oportunidad. Son todos mis recuerdos del pueblo enmarcados en 33 fotos”, reveló Diana.

Relató que desde los 15 años toma fotos, hoy tiene 32. “Mi regalo de quince años fue una cámara, desde ese momento no he dejado de capturar momentos”, dijo.

Tener una exposición fotográfica siempre fue su sueño.

“Este año pude cumplirlo gracias al apoyo de Edson Velandia, que me dejó presentar en el Festival”, agregó.

La convocatoria MotivArte, de la Gobernación de Santander también le dio el impulso para sacar adelante su objetivo. Diana es una de las 162 propuestas artísticas ganadoras de este programa de estímulos e incentivos y la primera en ejecutar su propuesta.

“Tuve toda la motivación para hacerlo. Quise reflejar la memoria, la identidad de mi pueblo como un símbolo para recordar. Llenó todas mis expectativas. Me sentí muy feliz porque siempre había soñado hacer una exposición, siempre he estado con mi cámara al hombro. No quise mostrarla en redes sociales porque era quemar la oportunidad, quería hacer algo más cercano, para el pueblo”, indicó Diana.

Sobre el nombre explicó que es un homenaje a la forma de hablar de sus paisanos. “Así hablamos acá, y quise volver a la raíz. Para mi era importante darle investigación al nombre y recuperar nuestra cultura, pues siento que Piedecuesta se está quedando sin identidad”, resaltó.

Hoy con la exposición ya culminada dijo que su próximo paso será entregar las fotografías a esas personas que retrató hace años y que aún están vivas o a sus familiares.

Además, está trabajando en la experiencia digital de ‘Treinta y Tantas’, para que muchas más personas tengan la oportunidad de ver y apreciar su trabajo.

Además de ser artista, Diana Prada también se convirtió en Vigía del Patrimonio, del Ministerio de Cultura.