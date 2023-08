Un mural de Mantilla Caballero y una fiesta cultural en la plazoleta Pablo Zigoibi

Los viernes culturales son una iniciativa del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga que busca promover el arte y la cultura en la ciudad. Los invitamos a participar en estos eventos culturales todos los viernes y a apoyar el talento local.

A propósito, el maestro Mantilla Caballero señala que “el común denominador son personajes de diferentes facciones, humores mentales y miradas. Todos los días hacen una fila imaginaria hacia dentro de la institución, yendo a los diferentes circuitos. Estos son los visitantes que escogí: miradas perdidas, deseosas de contar algo, malhumoradas y rostros también de otras morfologías. Finalmente, se encuentra al joven, al niño y al adulto muy joven, deseoso de tener información actual, acompañado por lo general de alguien que se pregunta siempre por qué no tuvo esa información antes. Por qué envejecimos y en mi siglo, en mi punto de vista del mundo, no fuimos tan enriquecidos con tanta cultura. Esa fue la pregunta que me hicieron y esta fue la respuesta que les di: Bucaramanga ha sido un centro de mucho acopio y deseos de saber”.