¿Por qué se decidieron a estrenar la película en medio de la pandemia, lo que provocó el cierre de las salas de cine?

“Creemos que es un buen gesto de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional regalar al público en general con esta película. Estaba lista desde el año pasado. No pudimos ponernos en la fila de los estrenos del año pasado, pero estábamos en la de los estrenos de este año y ya que nosotros no tenemos obligaciones contractuales, la película fue financiada enteramente por la Universidad Nacional, en principio como un proyecto de investigación, tenemos la libertad de que lo que más nos importe sea la difusión, decidimos que sea un regalo para el público en tiempos de pandemia”.

¿Cómo nació esta historia?

“Esta historia nació cuando yo era estudiante en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, yo tomé una clase que se llamaba Cervantes y el Quijote y teníamos en esa clase un profesor de apellido Aguirre. Entraba por la puerta del salón caracterizando al Quijote de la Mancha. Todos pensábamos que estaba un poco “chiflis”, pero con ese gesto del maestro que hacía una clase que era muy divertida: leer al Quijote, él siendo El Quijote. Casi recitaba sus textos. Y con esa clase yo empecé a fantasear un poco: ¿y qué tal que el maestro aparezca de verdad creyéndose Don Quijote de la Mancha? Y digamos que ese fue el germen de esta historia”.

¿Cuál es la situación del cine colombiano por estos días?

“Estamos todos muy preocupados, no es solo porque no se estén estrenando las películas, porque no estemos en cartelera, que no hay, sino porque eso es toda una maquinaria de trabajo. Son cientos y cientos de personas que se han quedado completamente sin trabajo, las perspectivas de rodar cualquier cosa este año están totalmente negadas. Se podrán retomar los rodajes hasta el año entrante, cosa que deja sin trabajo a un gran sector de población. Todo el sector audiovisual está mirando para el techo, hay gente que está vendiendo jabones, empanadas, en fin, tratando de solventar el día a día. Una forma de paliar es esta iniciativa de salir con los productos en plataformas, es una forma de mantener a la gente conectada con el cine colombiano”.