Una charla con Giovanni Gavassa, heredero del mayor legado fotográfico de Santander

¿Cómo vivió su familia esos primeros comienzos en la fotografía?

“Mi bisabuelo montó el estudio con todos esos telones con fondos traídos de Europa que no se conocían aquí y llamó la atención ir al estudio a tomarse la foto. Inicialmente, las fotos no se tomaban en la calle pues la luz debía ser ideal, la pose ideal, el fondo ideal inclusive.

He estado leyendo que, como la gente se movía porque la velocidad del rollo era muy lenta, utilizaban personas para sostener a los niños y utilizaban algunas bases para que la gente se recostara y no se moviera. Por eso hay algunas fotos antiguas donde la gente parece como muy tiesa y es porque en la parte de atrás tienen soportes para que no se muevan.