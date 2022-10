Una nueva historia del planeta de los simios volverá al cine

Bajo la dirección de Wes Ball, reconocido por la trilogía de Maze Runner y será protagonizada por Owen Teague (IT), Freya Allen (The Witcher) y Peter Macon (The Orville).

Esta película inicia un capítulo completamente nuevo en la saga ‘El planeta de los simios’, retomando muchos años después del final de ‘El planeta de los simios: La guerra’ de 2017.

Se sabe que el guion es de Josh Friedman (La Guerra de los Mundos), Rick Jaffa y Amanda Silver (El planeta de los simios: (R) Evolución), y Patrick Aison (Depredador: La presa).

“Es una de las franquicias de ciencia ficción más icónicas de la historia del cine, además de ser una parte indeleble del legado de nuestro estudio. Con KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES tenemos el privilegio de continuar la tradición de cine imaginativo y estimulante de la saga, y estamos ansiosos por compartir la extraordinaria visión de Wes para este nuevo capítulo con el público en 2024”, dijo Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios.

‘El planeta de los simios’ es una de las franquicias más populares de 20th Century Studios, con una recaudación de más de 1700 millones de dólares en todo el mundo.

Basada en una novela de Pierre Boulle, la primera película de la serie fue estrenada por Twentieth Century-Fox en 1968 y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, ganando un premio especial de la Academia, y seguida de cuatro secuelas en cine y dos series de televisión.

Una nueva versión, dirigida por Tim Burton, fue lanzada en 2001, que luego tuvo un relanzamiento en 2011.