Video: Este es tráiler del documental “Pablus Gallinazo”

Mañana, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo en Piedecuesta se proyecta el documental “Pablus Gallinazo”, de Dago García Producciones. Hablamos con el director del documental, Alberto Gómez Peña, quien nos contó la vicisitudes de grabar en pandemia y lo que ha significado para él el documental. Cuéntenos a qué se debe el éxito del documental “Pablus Gallinazo “Se alinearon las estrellas. Hemos sido capaces de hacer un documental que, por ejemplo, hizo parte de la selección oficial del Festival de cine Latino de Nueva York, un festival patrocinado por Warner Media. Y es impresionante porque en Santander y, en general, se hace cine con muy poquito, con más fe que cualquier otra cosa, pero afortunadamente para esta película ha sido impresionante la convocatoria. Tuvimos a Andrea Echeverry y a Edson Velandia, que además va en la misma línea ideológica. También tenemos a Carlos Vives reconociendo en el documental que gracias a Pablus él cambió de ruta y decidió dedicarse a cantar vallenato. Pablus es el que le genera la reflexión, ha influido mucho en la gente. Pablus fue el representante de toda una generación y a medida que uno se acerca empieza a sentir por qué fue tan importante y ese fue mi propósito con el guión. Pablus Gallinazus en su casa se mantiene tranquilo. Dice que la pandemia no cambió mucho las cosas para él y para su esposa Tita Pulido, pues ambos pasan la mayoría del tiempo en su hogar. Foto: Marco Valencia / VANGUARDIA Video: Entrevista con Pablus Gallinazo, artista santandereano Foto suministrada/VANGUARDIA Festival de La Tigra 2022: la sexta versión ruge con más fuerza que nunca en Piedecuesta Quiero que mi generación, con casi treinta años de diferencia, pueda entender lo que significó Pablus Gallinazo. Es algo muy emotivo”.

Póster promocional del documental “Pablus Gallinazo” Foto: Radio Nacional de Colombia/VANGUARDIA

¿Cómo nace la idea de hacer este documental? “Dago García llevaba años queriendo aproximarse a Pablus a través de un documental y él empieza en la búsqueda de, ojalá, un director santandereano que lo haga. En esa época yo estaba terminando una película de ficción que se estaba moviendo un poco en el círculo independiente y me recomiendan con él. Era diciembre, creo que de 2019. Empiezo a escribir y le mando el guión. Hice un “Picth” virtual y le explico qué otras cosas quiero hacer. Y me dice hágale. Estamos a punto de empezar a grabar cuando de repente nos viene la pandemia, que es una ruptura terrible. Quedo muy desanimado por un momento, a todos nos pasaron cosas terribles, pero dentro del encierro empiezo a escribir la película para que se pueda hacer de alguna manera y siento que eso fue lo mejor que pasó. Como siempre, cada vez que hay una dificultad, si uno persiste y encuentra otra perspectiva, casi siempre las cosas mejoran y eso fue lo que ocurrió.

Muchas veces me he sentado en el balcón a mirar y a entender todo esto que está pasando. Creo que Pablus, ojalá no suene pretencioso, significa para mí como el destino

Alberto Gómez Peña, Director de “Pablus Gallinazo”.

La idea era que la película terminara con un gran concierto y como no había no había posibilidades en esa época de concierto con gente, me dije: vamos a hacer un videoclip. A mí siempre me han gustado el videoclip, esa es mi generación, la generación MTV, entonces traté de hacer un producto dentro de otro producto: la película es un producto, pero además hay un videoclip que se defiende por sí solo. Es una apuesta muy cinematográfica porque está inspirada en Jesucristo Superestrella, que es una de mis películas favoritas, ese Jesucristo hippie y para mí Jesucristo es de Santander. Hablé con Edson Velandia y le dije la película va a terminar con un videoclip y yo quiero que usted sea Jesucristo. Nos fuimos para la Mesa los Santos a grabar en un cultivo de piñas, él caminando con una túnica rosada. Esa adaptación que hizo Edson es muy bonita y paralelamente Andrea Echeverri en Bogotá, caminando por la Caracas junto al Transmilenio: dos personajes de dos mundos muy diferentes, pero con muchas similitudes ideológicas”.

En ese tiempo de pandemia, ¿cuáles fueron los retos a la hora de grabar el documental? “Pablus en esa época estaba por cumplir 80 años. Yo le decía a todo el equipo: lo peor que nos puede pasar es que nos hagamos famosos por matar a Pablus. Entonces fuimos con mucho cuidado y yo soy medio paranoico: sufrí un montón y tuvimos todas las precauciones del caso. Pablus en ningún momento se enfermó. Por otro lado, vengo de la ficción, que es como le llamamos a todo lo que no es documental en el mundo del cine. Yo venía de una película de ficción muy alejada del realismo, de hecho es onírica, y antes había hecho cosas por ese estilo. Luis Ospina, un director que hacen relativamente poco murió, hablaba de cómo, cuando uno hace ficción y se mueve al documental, está siempre con esa idea de estructurar todo como si fuera una película de ficción y cuando te pones a ver este documental hay una estructura de ficción, de alguna manera, y eso hace que la película sea entretenida para un público amplio. En Cartagena fue un éxito impresionante, el Teatro Colón estaba lleno y fue súper bonito, la gente de todas las edades conectó porque es una película fácil de ver y espero que eso también se perciba en las salas de cine.

Alberto Gómez Peña, director de “Pablus Gallinazo”. Foto: Jaime Moreno/VANGUARDIA