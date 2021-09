$!Vuelve el Festival de Cine Francés con la presencia de Tida Swinton

Tras su versión virtual de 2020 a causa del coronavirus, el Festival de Cine Francés, que durante los últimos 20 años se ha consolidado como uno de los eventos cinematográficos más importantes del país, llega con una edición híbrida que se destaca por celebrar simultáneamente sus 20 años de existencia, así como el regreso a las salas de cine, tras año y medio de distanciamiento.

En el marco del Festival, Memoria tendrá funciones en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá; en esta última con la presencia de Apichatpong Weerasethakul, director de la película, quien ya había sido ganador del Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2004 por la película Tropical Malady, y la Palma de Oro en 2010 por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives; así como de la protagonista Tilda Swinton, ganadora de un Premio Óscar de la Academia a Mejor Actriz de Reparto, y de los coprotagonistas Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego.

El evento se llevará a cabo del 23 de septiembre al 6 de octubre en la ciudad de Bogotá, en las salas de la Cinemateca de Bogotá, Cinemanía y Cinema Paraíso; y en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Marta, Villa de Leyva y Fusagasugá del 7 al 13 de octubre en salas de la Cinemateca La Tertulia de Cali, el Colombo Americano y Cinemas Procinal en Medellín, y la Cinemateca del Caribe en Barranquilla, entre otras.

Para el 2021 el Festival de Cine Francés trae las secciones: Inéditos, con una selección de películas realizadas recientemente que no han sido estrenadas en Colombia, y que este año incluye obras de Leos Carax y Arnaud Desplechin; Nueva ola fantástica, con películas de Stéphane Batut, y Ludovic y Zoran Boukherma; Público joven, con películas de Anne-Lise Koelher, Eric Serre y Jean-François Laguionie; Grandes clásicos, que en esta ocasión contará con grandes referentes del cine francés como Bertrand Tavernier, Robert Bresson y Jean-Luc Godard; y Sección cortometrajes, que como es habitual desde hace varias ediciones, se realiza en conexión con Bogoshorts, el Festival de Cortos de Bogotá, que en esta ocasión tendrá una sesión de animaciones exquisitas al aire libre; y para celebrar las conexiones Francia Colombia tendremos el preestreno de la coproducción Memoria de Apichatpong Weerasethakul, producida por la colombiana Diana Bustamante y ganadora en el más reciente Festival de Cannes en Francia.