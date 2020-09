Ya hay un nuevo ganador del Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio

Los organizadores del premio indicaron que se trata de un libro pleno de sugerencias y reflexiones que se inscribe dentro de la tradición de uno de los grandes temas de la poesía: el paso del tiempo. La voz del poeta nos hace recobrar la historia cotidiana, la preservación del tiempo y la gloria del deseo, y asume nuestra tradición literaria latinoamericana como el habla directa y coloquial de nuestros días.

“De este modo, el autor, crea una atmósfera en la que las palabras edifican ciudades, días y nostalgias que lanzan sus cuerdas al vacío para traer a la superficie alucinaciones que aluden a la infancia, a la lluvia que nos recuerda nuestro paso breve por la tierra y nuestra fragilidad, a esa intemperie donde las imágenes se crean y se destruyen en apariciones detrás de los claroscuros del alma, ahí precisamente, donde todo lo vivo sabe a sangre”, señala Fidel Jiménez, director del Premio.

El Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio fue creado en el año 2016 por la Corporación Solaris y su principal objetivo es fomentar la apreciación estética por la poesía y la literatura como arte fundamental para el crecimiento integral humano.

Para Restrepo Monsalve, este premio lo toma por sorpresa, pero se siente feliz: “La verdad es que estas cosas siempre lo toman a uno por sorpresa. Desde luego, cuando un escritor o poeta decide medir, si es que esta es la palabra apropiada para referirse al ejercicio que realiza un poeta que decide participar en un concurso; el alcance que pueden llegar a tener sus versos, el nivel en que estos pueden conectar o conmover a los otros, lo único que se puede esperar es enfrentarse a la incertidumbre”.

El poeta añade que “hay cierto gozo mórbido en esa espera, cierto placer que se obtiene del mantenerse en vilo, así ese placer pueda llegar a ser doloroso. No es que se juegue de una manera intencional o no premeditada a la ruleta, no. El poeta que concursa lo puede hacer por dos motivos: uno, porque no es inconsciente de la calidad de aquello que escribe, o dos, porque hay cierta confianza en lo que ha logrado a través de sus lecturas y de su proceso personal de escritura. En mi caso creo que se trata de lo primero. Escribo porque no concibo otra posibilidad de vivir, y lo que pueda derivarse de ello, tal como es el caso de ganar un concurso como el Tomás Vargas Osorio, es añadidura, no en el sentido de que el mero acto de escribir baste, porque en tal caso se escribiría un diario y no un libro de poesía, sino en el sentido de que de algún modo los concursos de poesía logran acortar el segundo paso del proceso: ese permitir que los poemas sean leídos por los otros (al menos por un número mayor de ellos) y enfrentarlos así a ese universo particular que las palabras ayudan a volver concreto”.