Daniel Habif desmantela al

regreso a los escenarios

Hace una semana Habif revivió la emoción de pararse de nuevo frente a un escenario, lugar que lo mantiene vivo y en donde con un micrófono y unas cuantas diapositivas puede mantener la mirada de miles de personas enfocada en él por más de tres horas seguidas.

El encierro que trajo la pandemia fue duro para Daniel, pues considera insustituible el poder de la vinculación humana que se alcanza presencialmente.

Por eso tuvo que rechazar muchas propuestas de conferencias en línea al no sentirse identificado y cómodo con el formato.

“Cuando tus talentos no son utilizados se empiezan a marchitar, y lo mío empezó a marchitarse, Anyha (su esposa) me vio cientos de veces llorar de decir, extraño hacer esto, no sé vivir de otra forma que no sea hacer esto”, apunta.

Esto lo impulsó a sacar sus talentos escondidos y ahora celebra que pronto tendrá una gira de más de 100 fechas por Estados Unidos, que lo convertirá en el primer conferencista mexicano en presentarse en el Radio City Music Hall de Nueva York, para después tomar su rumbo a México, Latinoamérica y Europa.

Considerado un líder o “influencer”, Habif no disfruta de etiquetarse a sí mismo, deja que el mundo lo llame como quiera hacerlo pero sí se considera un “eterno aprendiz”.

“Me gusta usar todos mis talentos y dones y no ser insensato con la vida que se me entregó, me gusta ser un buen mayordomo. Quiero poner mi vida y mis talentos al servicio de los demás para generar valor y significado. Al final de mi vida quiero decir: ‘fui todo lo que quise ser’”, finaliza.