$!“En la adolescencia seguía escuchando a Los Panchos”: Juanes habla de su libro

Un trabajo realizado de la mano de Diego Londoño, periodista, escritor y coleccionista de recuerdos sonoros. Ha escrito los libros “Los Yetis, una bomba atómica a go go, la historia de los abuelos de nuestro rock” (2013); “Medellín en canciones, el rock como cronista de la ciudad” (2014); “Rodolfo Aicardi, la historia del ídolo de siempre” (2018); “Los Yetis, la historia de unos beatles colombianos” (2020); “Brutal honestidad, las vidas de Andrés Calamaro” (2021) y “Donde nacen las canciones, historias de grandes músicos colombianos” (2022).

El libro sobre la biografía de Juanes conmemora los 50 años de edad de uno de los artistas más importantes de Colombia.

Según la revista Time es “una de las 100 personas más influyentes del mundo”, y el prestigioso The New York Times lo considera “el cantautor más popular de América Latina... un poeta conmovedor con su guitarra eléctrica”.

Siempre pienso que puede ser mi última canción, por lo que siempre lo dejo todo para que sea la mejor

Juanes

Su primer contacto con la música

“Mi primer acercamiento a la música fue la música popular iberoamericana en ese lugar, porque siempre sonaba. Luego llegó la guitarra, un instrumento que nunca faltó en la casa”, recordó Juanes, quien además, confesó que no fue el primero en intentar aprender, “me regalaron un acordeón, pero con el tiempo me lo robaron”.

“Yo en la adolescencia seguía escuchando Los Panchos. Llegué al colegio y me junté con los músicos del bachillerato y ellos me hablaron de rock, me pasaron cassettes de grupos como Slayer y vibraba con sus guitarras, aunque no entendía un carajo de lo que decían. Me encantó el rock, el thrash, el metal, pero no dejaba de escuchar la música con la que crecí”, recordó.

El pulso entre su pasión por la música y el colegio lo solía ganar la música. En quinto de bachillerato perdió cinco materias y debió repetir el año, quizás el hacer tareas con los álbumes de Iron Maiden sonando a todo volumen no ayudaban mucho.

No eran momentos fáciles, eran otras épocas donde las familias y los colegios no aceptaban los aretes o el cabello largo en los hombres: “mi familia me botaba los aretes y en el colegio me hacían motilar, y era un conflicto el querer estudiar música en ese tiempo, la familia siempre decía que estudiara algo de lo que pudiera vivir”, dijo el reconocido artista colombiano.