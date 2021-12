En los Globos de Oro se habla de Colombia con estas nominaciones

Se trató de una transmisión en vivo desde la página oficial, goldenglobes.com, y en el canal de YouTube de los Globos de Oro, que fue presentada por la presidenta de la HFPA, Helen Hoehne, y el cantante y rapero Snoop Dogg.

Las nominaciones se dan luego de ocho meses en los que la Asociación revisó por completo sus estatutos e implementó cambios radicales de los premios.

Colombia, por su parte, estuvo en boca de muchos gracias a varias nominaciones de artistas de esta procedencia, pero también por Encanto, que está nominada a Mejor animado, Mejor banda sonora (la creación musical de Germaine Franco) y Mejor canción original, con Dos oruguitas, de Lin-Manuel Miranda, interpretada por el cantante paisa Sebastián Yatra.

Además, la actriz Rachel Zegler, de madre colombiana, está nominada bajo la categoría Mejor actuación de una actriz en una película: musical o comedia, por su participación en Amor sin barreras, el musical dirigido por Steven Spielberg.

Estas son algunas nominaciones destacadas:

Mejor película dramática Drama

Belfast (Focus Features)

Coda (Apple TV+)

Duna (Warner Bros)

King Richard (Warner Bros)

El poder del perro (Netflix)

Mejor actriz película dramática

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, La hija perdida

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga de La casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor de película dramática

Mahershala Ali Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, La tragedia de Macbeth

Mejor película Musical o comedia

Cyrano

No miren arriba

Licorice Pizza

Tick, tick ... ¡boom!

Amor sin barreras

En el resumen de las películas las más nominadas fueron con 7 la irlandesa Belfast (que no se ha visto en Colombia) y El poder del perro (disponible ya en Netflix). Con cuatro nominaciones No miren arriba (disponible en Netflix); King Richard, sobre el padre de las hermanas Williams, actualmente en cartelera; Licorice Pizza (estreno programado para el próximo año)y West Side Story (ya en cartelera). Encanto consiguió 3 nominaciones.

Recordemos que los Globo de Oro también premian a las mejores series del año en el apartado de drama y comedia. Estas son las más nominadas:

Succession de HBO con 5, The morning show y Ted Lasso de Apple TV con 4 y con 3 series como The Great (de Starzplay), Hacks (de HBO), Only Murders in the Building, Pose y El juego del calamar (de Netflix).