La agrupación Enkelé, radicada en Bucaramanga, presenta su nuevo sencillo ‘A medias’, compuesto por Yira Miranda Montero y producido por Javier Casanova.

‘A medias’ ya había venido rotando en los diferentes festivales en los que se ha presentado el grupo, pero Enkelé presentó el lanzamiento oficial de la canción, en una forma de integrarse a la conmemoración del día del orgullo Lgbtq.

“Nos unimos a esta causa para celebrar con orgullo el decidir amar de manera honesta, respetuosa consentida y libre. Esta canción es un homenaje a esos amores bonitos, esos amores que enseñan desde los cuidados, y sobre todo a esas maneras de amar disidentes, que vienen hoy un poco cambiando nuestras maneras de relacionarnos y que nos han hecho tanto daño”, señala la compositora. Y agrega: “los amores no son solo estos amores de pareja, también hay amores con nuestras amigas, amigos, familia. Esta canción dice: yo no sé querer/ Yo no sé querer/ A medias”.

Miranda Montero señaló además que con este nuevo sencillo busca mostrar su labor como mujeres que hacen música de tradición.

“Orgullosamente somos mujeres tamboreras, mujeres haciendo música de tradición con un toque distinto. Hace poco, en el festival de bullerengue de Puerto Escondido (Córdoba), hubo un espacio en el que decía que ellos tenían que recuperar ese machismo en el ritual de bullerengue: que el hombre tocaba el tambor y la mujer tenía que bailar y coquetear con él. Y nosotras decimos que no estamos de acuerdo y siempre hemos puesto ese debate sobre la mesa: toda la comunidad Lgbt tienen derecho a expresar también sus sentimientos, sus emociones en una rueda de baile, en un festival, en una tarima. Apoyamos todas estas iniciativas”, concluye Yira Miranda Montero. ‘A medias’ se puede escuchar en todas las plataformas digitales de música.