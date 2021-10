Aceptemos las situaciones, pero no perdamos la fe

Ahora bien, tengamos en cuenta que el futuro no es siempre lo que esperamos, sino lo que hacemos. No nos podemos quedar sentados o cruzados de brazos añorando que la vida se nos resuelva; es mejor, dedicar tiempo a trabajar y realizar todo lo que requerimos para alcanzar las metas anheladas.

Además, muchas de las cosas que no nos salen como esperamos tienen un punto de inflexión identificable. Antes de ese punto podíamos haber dicho las cosas más claras o haber hecho algo que no hicimos, y después de ese punto ya simplemente quedaba fluir con la situación.

Testimonio: “Hay un cúmulo de experiencias negativas que he vivido durante los últimos 18 meses, por culpa de la pandemia que nos ha azotado. Le confieso que no he logrado asimilar estos fracasos, los cuales me han llevado a una completa frustración. Hoy, con el nudo en la garganta, estoy dando todo por perdido y no sé qué hacer con mis proyectos, mis iniciativas y mis ilusiones. Me gustaría leer en esta página algunas de sus recomendaciones. Se lo agradecería”.