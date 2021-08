Al final el desánimo nos enreda más la vida

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Durante este largo tiempo de pandemia me he sentido confundido con mi vida, al punto que podría confesarle que estoy perdiendo la fe. Me asaltan muchos interrogantes y pienso en lo peor. Navego en ideas que me desalientan, pues me recuerdan mi pasado pletórico y me ponen a pensar sobre lo que realmente podrá ser mi futuro. Lo grave es que no veo que el panorama cambie para nada. Sé que debo tomar decisiones, pero estoy paralizado y eso afecta mi tranquilidad y mi bienestar. ¿Qué debo hacer? Gracias”.