No siga pretendiendo que sus asuntos vayan a un ritmo más acelerado del que ellos pueden ir. Si algo no le ha salido es porque no es el momento oportuno. Alguna razón debe tener el destino para manejar las cosas a esa velocidad y para no apurar la llegada de los resultados que usted quiere conseguir ya. Esa costumbre que ha adquirido de andar preocupándose más de la cuenta ‘por más y más cosas’, le impiden pensar claramente a la hora de encontrar las mejores soluciones a sus dificultades. Aunque algunas situaciones que usted quiere que se le den se le demoren, nada saca con vivir ansioso. ¡Relájese! La vida es demasiado bella como para vivir estresado. Tema espiritual del día: ¡A veces hay que darle un giro al rumbo de nuestra vida! Tal vez, sin siquiera imaginarlo, Dios le está dando margen para la llegada de alguna agradable sorpresa que le tiene preparada y que, si no se espera a que pase cierto tiempo, ella nunca estará en sus manos. Puede que no le esté yendo bien en este preciso instante; sin embargo, no permita que la desazón lo invada. Debe tener fe en que pronto todo cambiará para mejor, entre otras cosas, porque Dios siempre procura su bienestar.

Usted experimenta paz cuando se pone en las manos de Dios.

Una de las grandes lecciones de la vida y uno de los indicadores que demuestra a cabalidad el nivel de madurez logrado por usted es, de manera precisa, su capacidad de esperar. Siga avanzando con plena fe, porque los obstáculos se irán aminorando y disolviendo en la medida en que los enfrente con entereza. Debe vivir a conciencia todos los momentos de su existencia, pero sabiendo esperar cuando sea necesario y conveniente, disfrutando al máximo el momento presente y sabiendo luchar valientemente cuando las circunstancias así lo requieran. Adopte la tranquilidad y la paz en su corazón; tenga claro que está actuando correcta e inteligentemente. Para poder triunfar es conveniente tener mucha claridad de qué es lo que se desea; también necesita tener la convicción de que posee toda la capacidad para ascender y evitar todo aquello que reprima sus fuerzas internas y limite su capacidad de acción. Aproveche su fortaleza interior y conviértala en su aliada; ella le dará el impulso para luchar, así como la sabiduría que le permitirá dirigir todas esas energías de la mejor manera posible.

Dios hará que lleguen a su vida cosas buenas cuando en verdad lo requiera, no cuando usted lo espere, pues Él realmente premiará su fe y su devoción. ¡Confíe en Él! PREGUNTA DE HOY

Testimonio: “Me ha surgido una oportunidad que he logrado con gran esfuerzo. Sin embargo, me encuentro en una posición en la que, si decido aprovechar, podría figurar más realizando acciones que no están alineadas con mis valores. Aunque sé que no puedo desechar todo lo que he alcanzado, tampoco quiero flaquear. Algunas personas que me rodean me sugieren que ‘ignore’ ciertas cosas y ‘tome atajos’, así eso signifique ir en contra de mis principios. ¿Qué me aconseja?”. Respuesta: Si orienta su conducta siguiendo los valores adquiridos y asumidos a lo largo de su vida, no tiene porqué flaquear. Actuar de forma discordante con ellos, así pretenda “hacerse el de la vista gorda”, le despertará una sensación de angustia y de malestar. Sea coherente con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Otra sana recomendación: no se llene de ideas negativas, pero tampoco se obnubile con ambiciones. ¡No se vaya a los extremos!

Tome esa oportunidad de la que me habla en su carta con mesura. Trabaje honestamente y no busque “atajos”. ¡Evite riesgos innecesarios! Aunque las personas que le rodeen le atosiguen con propuestas deshonestas, no tiene por qué seguir tales ‘sugerencias’. Más allá de que le insistan que debe “aprovechar” cosas que, según su conciencia y sus valores no le permiten hacer, hábleles claro y póngales “los puntos sobre las íes”. Si no hay “buenas intenciones” en lo que le plantean, evite ser manipulado.

Pídale a Dios que le dé claridad para saber qué hacer, siempre por el camino de la rectitud. REFLEXIONES CORTAS