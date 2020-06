Casi todos en la actualidad vivimos estresados y con una desaforada preocupación por lo que pueda ocurrir más adelante.

Algunos no logran conciliar el sueño, otros dan vueltas por la casa una y otra vez, muchos están afanados por el tema económico y unos cuantos más se salen de casillas.

Saber que el virus sigue latente y que todo este confinamiento nos cerca las posibilidades de reactivarnos nos aumenta el riesgo de padecer emociones negativas.

El escenario está dado para sentir frustración, decepción y aburrimiento, junto con sentimientos de miedo y desesperanza. Lo más grave es que estos efectos pueden durar más de la cuenta e incluso podrían prolongarse más allá de la cuarentena.

Una de las emociones más negativas, tal vez la más común en estos tiempos, es la ansiedad. Según los expertos en salud mental, ella se ha convertido en uno de los principales asuntos de consulta en tiempos de COVID-19.

Se trata de un síntoma derivado de una necesidad constante de tener el control sobre algo. Esto puede detonarse cuando nos encontramos en una situación de peligro o expuestos ante algo que tememos que pase o que no podemos manejar.

Sin embargo, es necesario manejarla para poder dar lo mejor de nosotros y vencer entre todos esta situación de emergencia.

Aquí lo importante es identificar lo que nos está pasando, analizarlo con cabeza fría y hacer algo al respecto.

Si es su caso, debe empezar por entender que esto será pasajero. Identifique, eso sí, qué es lo que ha acelerado realmente su ansiedad.

Comprenda que todos estamos pasando por lo mismo; es decir, que no es algo personal o que aflige sólo a unos pocos.

Todos estamos librando la misma batalla; así que no debe pensar que el mundo está contra usted. A todos nos ha afectado de alguna manera, poco o mucho, pero para nada con indiferencia.

Lo siguiente es entender que hay cosas que inevitablemente no van a ser como antes. Hay que aceptar y tener la sabiduría y la entereza suficiente para modificar los planes y ver cómo reestructuramos nuestra vida a partir de ahora.

Entre más rápido suelte las cosas a las que se aferra, más tendrá despejada la mente para su presente y futuro.

De igual forma, puede seguir lo que yo denominaría como las ‘rutas emocionales del autocuidado’. ¿De qué se trata? De desplegar una actitud optimista y de tener claro que usted es fuerte y será capaz de sobrellevar la situación.

Una buena estrategia es evitar hablar permanentemente del coronavirus; no se trata de hacer como que nada pasa, pero sí basta con saber lo básico o lo indispensable del tema. A decir de los expertos, es importante dosificar la cantidad de información que recibimos.

Trate de mantenerse ocupado y conectado con sus seres queridos. También es recomendable orar, pues la plegaria siempre será un bálsamo para el alma.

La propuesta es tratar de mantener la calma y tener un pensamiento adaptativo a cada situación. Debe desplegar paciencia y entender que en sus manos está el darse una mejor vida.

Usted, yo y todos en general somos responsables de hacernos la vida más agradable con lo que esté a nuestro alcance. A todos nos corresponde ‘aplanar la curva de la ansiedad’.

LA CONSULTA DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila, a través del siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé qué nos deparará el futuro. Tengo una horrible sensación de incertidumbre por lo que vendrá una vez se le gane la batalla al COVID-19; y también temo por tanta gente que estará sin trabajo y por las personas que vivirán agobiadas o llenas de tristeza. Me estreso por los efectos que nos dejará este caos. Quisiera que todo esto fuera sólo una pesadilla”.

Respuesta: ¡No podemos tapar la realidad! De hecho, se dice que luego del coronavirus vendrá una ‘pandemia mental’. Así lo advierten expertos de la Asociación Colombiana de Psiquiatría; al tiempo que advierten que se acentuarán los problemas sociales y emocionales de nuestra población.

Obviamente tales argumentos tienen sus sustentos. Sin embargo, quiero decirle que nunca he sido una persona fatalista, entre otras cosas, porque sé que eso no aporta nada y lo único que hace es estresarnos más.

Es bueno que piense en los demás, pero estamos ante una realidad que no podemos cambiar y con la cual tenemos que aprender a vivir. Tal vez lo que sucede es que estamos acostumbrados a idealizar y a soñar con una vida perfecta todos los días, pensando que sólo cuando ese día llegue es que seremos realmente “felices”.

La verdad es que la vida nada tiene que ver con eso. La vida es hoy y es lo único que tenemos. El pasado ya se fue y el futuro no sabemos si llegará. Creo que con esto que estamos pasando ya nos quedó más que claro esta reflexión.

Soy de los que piensa que todos los días se deben vivir como el único presente que tenemos. De esta forma vivimos más intensamente y no perdemos el tiempo pensando en lo inevitable. ¿Qué saca usted con estresarse?

Le recomiendo que dedique su tiempo a cosas productivas y a buscar soluciones. De nada le sirve sufrir por el mañana. Sí, sé que es angustiante la situación, pero póngase a pensar en algo: todos estamos pasando por lo mismo.

En mi caso me he dedicado a repensar mi vida, hacer nuevas actividades y diseñar otras formas de hacer mi trabajo. Todos los días hay oportunidades de resurgir. Pensar así ha dado sus frutos y me ha dado mucha más tranquilidad, que afanarme por cosas que no están en mis manos solucionarlas, más allá de poder ayudar con lo que esté a mi alcance.

Cada persona debe labrarse su propio camino y no podemos cargar con los problemas de los demás.

¡Todos podremos salir adelante! Espero, eso sí, que pueda encontrar más luz y pueda ver con más tranquilidad el futuro.