Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en los tiempos difíciles. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su caso o su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me compliqué la vida por decisiones tontas, las cuales hoy me hacen sentir bastante aburrido. Le doy vueltas al camino que tomé y me da rabia. Creo que me enredé más de la cuenta y ahora no logro salir de esta frustración. ¿Por qué fui tan bobo? ¿Acaso eso me pasa por ser un hombre joven? La agradecería una recomendación para mi situación”.

Respuesta: Diría que todos, jóvenes o mayores, podemos llegar a ser complicados en varios aspectos. Por alguna razón, cada quien entremezcla miedos con inseguridades, frustraciones y ansiedades. Aunque usted no me da mayores detalles de la supuesta decisión errada que tomó, no tiene que vivir amargado. Y se lo digo para que comience a eliminar el drama que le rodea o el que usted mismo vive nutriendo con sus pensamientos grises.