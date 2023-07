¡Asuma el control de su vida con sus propias manos!

Creo firmemente que la oración y la fe sólo tienen sentido cuando efectivamente las cosas están en “manos de Dios”; me refiero a aquellas situaciones que están fuera de nuestro dominio o control (incluso cuando hemos hecho las cosas bien y de manera correcta) y donde muchas veces la suerte está en juego: temas de salud, inseguridad, malas energías, acuerdos, relaciones difíciles, etc...

No podemos pretender ir por la vida haciendo cualquier cosa sin pensar, meditar, reflexionar o revisar cada acto en nuestra vida, y a su vez dedicarnos a pedirle a Dios que cambie nuestra vida, cuando no estamos haciendo nada por modificarla. El hecho de creer en Dios no nos exime de nuestra autoresponsabilidad, única e individual.

* No vemos a los ángeles, pero cuando pasamos por las etapas oscuras de las angustias o de las tribulaciones ellos nos cuidan. Son ángeles de carne y hueso que no nos piden nada a cambio y siempre están dispuestos a tendernos una mano o a darnos una voz de aliento.

Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

Testimonio: “No sé por qué, pero me enredo cada vez que debo asumir determinaciones sobre mi vida e incluso sobre mi cotidianidad. Cuando aparece frente a mí la más mínima encrucijada, le echo demasiada cabeza a todo y me embolato más de la cuenta. De alguna forma me pongo a divagar, una y otra vez, y nunca soy capaz de asumir camino alguno. Le confieso que no tengo el arrojo suficiente para dar pasos precisos y dejo que sean otros los que tomen la decisión por mí. Paso por muchas insatisfacciones y a ratos experimento varias dosis de frustración. ¿Qué me aconseja hacer?”.