¡Asuma el error y corríjalo!

Debe romper la cadena dolorosa del fracaso. No todo en la vida sale perfecto, y cuando algo no tiene éxito es preciso eliminar la frustración que ello genera.

La vida es como un gran experimento y usted tiene todo el derecho a equivocarse; lo malo es quedarse lamentándose por lo ocurrido y no enmendar para volver a caer en la misma falta.

Si comete algún error, imagínese haciendo algo diferente la próxima vez y obteniendo resultados diferentes. Verá cómo se reduce la sensación de fracaso y, mejor aún, jamás volverá a cometer el mismo yerro.

Lo que estoy planteando no es otra cosa que entender su realidad a partir de lo vivido, asumiendo las cosas en las que ha fallado pero, al mismo tiempo, siendo muy objetivo en sus apreciaciones y actuando de una forma serena y sin tantas autorecriminaciones.

No siempre se llega primero y no por eso se acaba el mundo

También siga los pálpitos que le marque su intuición y no pierda de vista su capacidad de salir adelante.

Si obra en concordancia con su conciencia, la divina providencia le reconocerá su valor y le traerá bendiciones. Tenga siempre esto presente y no deje de abonar la semilla de su fe.

Lo anterior no implica evadir su realidad inventando tontas justificaciones, pues al único que engaña es a usted mismo.

Dedique un buen tiempo a repensar su vida y a definir ciertos cambios que son necesarios, luego de cometer el citado error. Así no sea una experiencia particularmente grata, enmendar una falta le recuerda que puede tener una segunda oportunidad y que todo en el universo es cambio.

* Los padres no son eternos: llámelos, visítelos, lléveles a sus hijos, ría con ellos, deles un abrazo, déjelos hablar y que cuenten sus historias así usted ya se las sepa. También procure complacerlos en todo lo que ellos deseen hacer, trátelos con respeto, paciencia y amor. ¡Mañana puede ser demasiado tarde!

Testimonio: “Deseo cambiar el ritmo de mi vida, la cual está atrapada en una especie de somnolencia. Es como si mis sueños se hubiesen apagados en un abrir y cerrar de ojos. Aunque tengo un trabajo estable y un hogar normal, por alguna razón no estoy satisfecho: siempre hago lo mismo y no encuentro nuevas emociones. ¿No sé qué debo hacer? Espero que me pueda aconsejar”.

Respuesta: Percibo que la monotonía se ha anquilosado en su alma y le urge renovarse. Esta percepción es relativamente ‘normal’ en estos tiempos, sobre todo porque la rutina y el tedio están convertidos hoy día en los mayores castradores de sueños.