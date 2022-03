Atrapados en el duro laberinto del desánimo

Los problemas, las angustias y en general las incertidumbres en las que estamos inmersos hacen que nos veamos en una especie de laberinto que no logramos descifrar. La verdad es que nos resulta difícil encontrarle una salida a nuestro lacónico estado de ánimo. ¿Cómo sonreír mientras los afanes y las heridas emocionales se nos agudizan sin remedio alguno? Cada día que pasa algo sucede que nos hace perder más en este enredado callejón. Es apenas comprensible que nuestro estado de ánimo se vea por el piso. Sin embargo, es lamentable que pensemos que no hay manera de cambiar este destino gris. Si ese es su caso, es claro que le llegó la hora enfrentar la situación por la que esté atravesando, so pena de colapsar de manera definitiva. Nadie es tan fuerte como para no necesitar de Dios Siempre he creído que la vida no es una calle de un solo sentido; es decir, ese laberinto en el que entramos también nos da la oportunidad de intentar otras salidas. Usted, yo y en general todos tenemos la opción de dar la vuelta e incluso de abrir puertas para buscarle una solución a ese atolladero en el que nos encontramos. Dicho de otra forma: usted no está perdido, la vida solo le está dando la oportunidad de ver otras aristas. Si lo analiza bien, sí tiene otras posibilidades. Recurra a la paciencia y a la serenidad y, sobre todo, mire más allá del bajón anímico en el que está sumergido. Recuerde por dónde entró a ese callejón. Haga una línea de tiempo y reflexione sobre lo que le hizo desembocar en todo este enredo. ¡Detecte en qué momento se desvió de su trayecto! Hacer eso no implica estresarse, ni tampoco debe embadurnarse de culpas. Entienda que es relativamente ‘normal’ que a ratos atraviese por ese tipo de circunstancias. En mi vida, de manera particular, paso por días en los que me siento ‘bajo de nota’ al punto que, tal y como le puede ocurrir a usted, no me dan ganas de emprender nada. Pero cuando eso me ocurre, me pongo a analizar en todas las razones por las que debo sentirme contento y así desaparece ese sentimiento negativo. Le sugiero traer a su cabeza las cosas buenas que hay en su vida; le garantizo que son más los puntos positivos que los negativos. ¡Píenselo bien y verá que tengo razón! La percepción de abatimiento, en el fondo, lo insta a volver la mirada hacia su propio interior para profundizar en usted mismo y entender qué es lo que le pasa. Si el tema es muy grave, hay situaciones en donde ser fuerte es la única opción; o sea que debe tomar ‘el toro por los cachos’. ¿Técnicas para combatir este feo momento? No hay fórmulas precisas, sobre todo si no se tiene la suficiente fuerza de voluntad. Claro está que existen algunas prácticas que abonan el terreno para sobreponerse a la tristeza. Una de ellas es la oración. Dependiendo de su credo y sin ser fanático, encuentre alivio en la Palabra de Dios. Sea como sea, tome la sana decisión de soltarse de tanto pensamiento triste y comience desde ya a ver la vida de una manera más propositiva. ¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en estos tiempos tan duros. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Cuéntele su caso a Euclides Kilô Ardila, al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy: Testimonio: “Me atormentan las preocupaciones y los enormes problemas que tengo. Desde el minuto en el que me levanto y durante todo el día me da la pensadera por mis angustias. No vivo en paz. ¿Qué me recomienda? Le agradezco un consejo”. Respuesta: Todas esas preocupaciones que invaden su cabeza, tal y como usted lo dice, ‘desde el minuto en el que se levanta’ perjudican tanto su cotidianidad como su salud mental. Es ‘normal’ preocuparse por las situaciones que experimenta, pero se enfermará si todos los días tiene esos pensamientos recurrentes y no puede controlarlos. Lo anterior no lo digo yo, lo afirman los médicos. Eso de ‘pensar y pensar’ en problemas provoca trastornos de ansiedad, afecta a la eficiencia cognitiva y, como consecuencia, lesiona la productividad laboral y las relaciones personales. ¡Tómela suave! Los problemas son inevitables y forman parte de nuestro diario vivir. Ellos llegan sin avisar y, en su caso, debe resolverlos ‘sí o sí’. ¿Sabe algo? Cuando se presenta un problema, usted tiene dos maneras de enfrentarlo: 1. Quedándose en la queja constante y no buscar soluciones. 2. Tomar aquello que le parece una fatalidad, corregirlo y recapacitar. No olvide que de todo se aprende, incluso de los inconvenientes más complicados. Aproveche las diferentes lecciones que le fortalecerán para el futuro. Trate de sobrellevar las dificultades con la mayor serenidad posible y con una dosis de sabiduría. Si le resulta difícil hacerlo, le recomiendo pedirle a Dios una luz que ilumine su camino y le permita ‘desenredar la pita’. REFLEXIONES CORTAS

* Todos contamos con amigos con los que, por circunstancias de la vida o situaciones personales, ya ni hablamos. Sin embargo, ellos significaron tanto que les guardamos un cariño especial. A ellos, cada vez que los recordamos, les decimos: “Ojalá les esté yendo bien en cualquier lugar en donde se encuentren”.

* Lo lejos queda cerca cuando hay interés. O sea que vaya por eso que tanto anhela y recuerde que un viaje de mil millas comienza con un primer paso. El trayecto que lo llevará a cumplir su propósito suele ser arriesgado y atrevido. Tome la decisión de ejecutar ese proyecto con tenacidad y constancia.