Me encantan esas personas a las que no les quedan grandes los retos y, así las borrascas las sacudan, logran mantenerse en pie y, mejor aún, les sacan provecho a los temporales que les toca afrontar. Los admiro porque tienen la suficiente fuerza de voluntad como para no rechazar nada de lo que el ‘día a día’ les va ofreciendo, más allá de lo difícil que les resulten las adversidades.

Es claro que la vida no se trata de quedarnos sentados esperando a que la tormenta pase, ni mucho menos a que ella nos arrase. En más de una ocasión a muchos nos toca aprender a bailar bajo la lluvia, procurando no morir en el intento.

Ninguna tribulación, por más dura que ella sea, será para siempre. Además, de todo nos quedará un gran aprendizaje.

* Hay que ser feliz durante el camino, no solo al final. Nada saca con sacrificar el momento presente y dejar su felicidad para ‘después’. La idea de estar bien dependerá de su estado mental, no de la ‘cuenta corriente’. Identifique qué es lo que verdaderamente le importa y concéntrese en ello.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Soy demasiado esquivo con las cosas que me corresponde hacer. Cuando sé que debo realizar algo hoy, lo vivo postergando y al final se me acumula todo el deber. Le pido a Dios que me ayude pero, por alguna razón, siempre me pasa lo mismo. Espero su consejo. Gracias”.