Brille con luz propia y trate de irradiarla en los demás

Aunque nadie discute que en estos tiempos resulta algo difícil no dejar de angustiarse, no permita que la pandemia perturbe a toda hora su cotidianidad, ni mucho menos mantenga esa actitud negativa que siempre contagia a quienes están a su lado.

Recuerde que sus pensamientos son sus únicos pesos. Por eso, su mente es la que determina si es ‘libre y ligero’ o si vive ‘pesado y agobiado’.

Además, muchas de las cosas que usted ve enredadas no son tan complicadas como parecen ser. Suele preocuparse en exceso por los acontecimientos que le ocurren y eso le hace daño, sin contar que lo mantiene estresado.

El estrés surge de la forma en que se relaciona con los acontecimientos actuales. Con él, usted cree que todo es una emergencia y se afana demasiado. Por eso la angustia hace mella en su vida y lo saca de casillas.

Deje atrás la ansiedad. Evite que los problemas lo agobien o lo asfixien las veinticuatro horas del día.

La verdad es que no tiene sentido estar preocupado por cosas que se escapan de sus manos o sobre las cuales no se tiene control alguno.

Además, la vida debe ser algo más que resolver problemas. Me niego a pensar que uno deba atosigarse con ese tipo de cargas. El tiempo es tan corto que deberíamos mirar nuestro paso por este mundo con más entusiasmo.

La idea es que no se confunda más y que viva tranquilo sin dejar de afrontar la actual situación con la mayor dignidad posible.

Aquellos que cultivan esperanzas por un tiempo mejor son los que terminan solucionando sus vicisitudes.

Las personas con mentes propositivas se regalan un tiempo prudencial para reflexionar sobre lo que les pasa.

Si usted logra conectarse con su fe y no se atribula con lo que vive, más temprano que tarde empezará a ver las cosas de una forma diferente.

Puede ser que experimente casos en los que se le hará difícil ver su situación; pero también hay momentos en los que podrá seguir adelante.

Así las cosas, solo se trata de buscar cuál lado se ajusta mejor y qué lado le permite seguir el camino indicado.

Le reitero que con serenidad se logra más que con la preocupación. Cuando irradia lo que es o cuando hace lo que su conciencia le indica, atrae la mejor de las vibras.

Permanezca sereno, siempre al mando de usted mismo. Encontrará que es sencillo llevarse bien consigo mismo.

No es que deje de tener problemas o que ellos desaparezcan como por arte de magia, porque no es así.

Lo que sucede es que si aprende a ver el lado bueno de las cosas, incluso de los problemas, la vida le resultará más amena. Además, verá con más claridad su entorno.

Lo que le planteo es que usted mismo puede cambiar sus percepciones y visualizar un mundo mejor.

Y si comienza a transmitir su propia luz, esa que se logra con la calma, podrá irradiarla a quienes están a su alrededor.

También es preciso que crea en usted mismo. Insisto que cuando tenga la fe suficiente, no solo recibirá la Bendición de Dios sino que además ayudará a quienes le rodean.

Conviértase en esa persona que transmite energía positiva. Si lo analiza bien, esta no es una tarea imposible de conseguir, solo basta con mantener una sana actitud. ¡Anímese a vivir con esperanza y fe, a pesar de estos tiempos tan duros!

REFLEXIONES CORTAS

* Si hay algo que no puede solucionar ahora mismo, a pesar de haberlo intentado todo, trate de relajarse. A veces solo queda dejar que el tiempo pase para ver lo que él trae.

* Para dejar huella en esta vida no es necesario pisar a nadie.

* ¡Píntele una sonrisa a la vida! Usted está aquí para disfrutar, para pasarla bien y hasta para reírse del mismo destino.

* A veces el corazón ve lo que es invisible a los ojos. Crea en esos pálpitos que siente.

* Nunca deje de ser humilde, agradecido y buena persona. El mundo gira y usted no sabe en dónde terminará.

* Tal vez no pueda controlar a los demás, pero usted sí puede evitar salirse de casillas.

* Si la gente no se apasiona contando sus sueños es que ellos no son lo suficientemente grandes.

* Para bailar a veces se da pasos hacia adelante y a veces hacia atrás; todo depende de la melodía. Pero recuerde: si no se mueve, no baila.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto. Envíeme su testimonio al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Confié demasiado en un compañero y me decepcionó. Creía mucho en él, lo admiraba, lo apoyaba y lo veía como un gran parcero; éramos los mejores ‘compinches’. Sin embargo, al final me traicionó de la manera más infame. Muy tarde descubrí que era desleal y entendí que no era buena persona; ahora estoy lleno de rencor hacia él. Aunque corté cualquier vínculo o relación, de todas formas debo verlo porque trabaja en mi empresa. Le guardo rencor, al punto que me fastidia verlo. ¿Qué se debe hacer en estos casos?”

Respuesta: Cada uno percibe las situaciones según sus vivencias, de acuerdo con lo que siente. Sin embargo, no permita que esta decepción arruine su tranquilidad.

Lamento que no haya podido percatarse a tiempo de quién era realmente su supuesto ‘parcero’, pero ya deje eso atrás.

Es cierto que la imagen que tenía de él se le vino al piso, pero no puede permitir que eso logre desestabilizarlo.

¿Sabe algo? No es ese ‘amigo’ el que lo decepcionó, sino las expectativas que usted tenía de él. Se lo digo porque, al final, se dio cuenta de que él siempre había sido así: desleal.

¿Para qué vive lleno de rabia?

Nada gana con eso y, por el contrario, se hace daño. El rencor y el resentimiento son los enemigos más potentes y afectan la tranquilidad e incluso la salud.

¡No se amargue la vida! Si sigue instalado en el rencor, la herida se abrirá cada día más.

Le sugiero que lo perdone, sin que eso implique volver a a entablar una amistad con él. Lo que le planteo es que tenga presente la decepción vivida, pero sin que ella le duela.

No digo que sea una tarea fácil, sobre todo si esa persona trabaja en la misma empresa, pero si se lo propone y deja de alimentar ese fastidio que hoy le tiene, es probable que la rabia vaya desapareciendo. En la oficina trate de mantener la debida distancia, en la medida de lo posible.

De igual forma debe agradecer lo vivido, pues en últimas pudo desenmascararlo y librarse de su mala compañía.

Le sugiero que de este episodio aprenda lo que le corresponda y entienda, de ahora en adelante, que no se puede dejar afectar por ese tipo de situaciones.

No vuelva a vivir algo similar. Y si bien no tiene por qué volverse un desconfiado de todos lo que le rodean, trate de no tomar nada a pecho, ni mucho menos arme ‘compinches’ con gente que no valga la pena. Suelte las falsas expectativas y recobre el ánimo. Deje lo vivido como una experiencia más y punto.

Pídale a Dios serenidad y cierre ese feo capítulo de su vida.