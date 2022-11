Cada quien afronta su propia tormenta

Y si analiza con objetividad, descubrirá que usted mismo es quien se ha labrado tal destino, no porque haya querido estar en medio de un mar picado, sino porque muchas veces no sabe tomar el timón de su propio barco.

* No haga de su vida un borrador, tal vez no tenga tiempo de pasarlo en limpio. Es decir, haga menos planes y decida vivir ya. El presente es la única realidad que tiene a su alcance; el pasado ya quedó atrás y el futuro aún está por llegar. ¡Aproveche el día de una vez por todas!

* El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que gira tan rápido, la única estrategia válida para crecer es la de atreverse a cambiar. Aproveche su vida venciendo el miedo. Aunque no tiene absolutamente nada garantizado, suba los escalones que sean necesarios para ser feliz.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me parece terrible decirlo, pero estoy perdiendo la fe. Las cosas no me han salido como las esperaba y por esa causa cada día soy más escéptico. Es algo que me da temor, pero no puedo ocultarlo. ¿Ha sentido alguna vez este grado de incredulidad en su vida? Si es así, ¿Qué ha hecho al respecto?”.

Respuesta: En varias ocasiones algunos lectores me comentan, al igual que lo hace usted en esta carta, que sienten que se les disminuye la fe en Dios, sobre todo cuando algo no les sale como lo anhelaban. Nadie es inmune a esta experiencia; de hecho, le confieso que he sentido lo mismo.

Sin embargo, cuando eso me sucede oro para recibir fortaleza y para pedirle a Dios que me despeje el entorno. También tengo por costumbre leer algunas citas bíblicas, pues en las Sagradas Escrituras encuentro respuestas a las incertidumbres que me asaltan.

En su caso, es claro que pasa por una crisis de fe y, como le reitero, hay muchos que han recorrido este camino antes que usted. No sienta temor por ello, mejor enfrente sus dudas.