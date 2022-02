Cada quien afronta su propio dolor y procura sanarse a su modo

Todo es un asunto de sana actitud. No es que ya no volveremos afrontar problemas o que ellos se vayan por que sí, ni que carezcamos de cruces por cargar. Lo que pasa es que debemos entender que después de las tormentas nos llega la anhelada calma a nuestras vidas. Así comprendemos que debemos nadar para flotar y que ante todo nos corresponde vivir.

No nos quedemos en la superficie de las cosas que nos pasan, alcancemos la profundidad del ser y aprendamos a enfrentar las circunstancias con la mayor esperanza posible.

Testimonio: “No sé si sean los problemas que me han azotado durante los últimos años o es que de pronto Dios no me da una mano, pero le confieso que a veces no tengo ganas de vivir. No encuentro motivos para seguir y mi entusiasmo de antes esta en el nivel cero. Lo más preocupante es que soy un hombre joven. Espero un consejo suyo. Gracias”.