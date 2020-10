¡Cambiemos la forma de ver las circunstancias adversas!

Hoy les propongo cambiar la forma de ver las circunstancias adversas en las que estamos por culpa de la pandemia.

La verdad es que cuando sentimos que algo se nos viene al piso, tal y como nos ha pasado durante este difícil tiempo, debemos mejorar la actitud y encontrarle sentido a la modificación que la vida misma nos está planteando.

El dolor es un verdadero ‘maestro’. Y aunque no nos guste la forma como este año nos ha enseñado las cosas, tengo la impresión de que necesitábamos de estas pruebas para darle más temple a nuestro espíritu.

A veces todo se pone al revés, de manera precisa, para que descubramos nuestras alas y aprendamos a renovarnos.

Cuando se nos cae la estantería es cuando comprendemos que nos urge un cambio... ¡Y eso nos hace emprender el vuelo!

Por más que las penas y las incertidumbres nos quieran asfixiar, no ganamos nada con vivir desanimados. Es en estos momentos cuando más debemos ‘echarles ganas’ a las cosas.

Los lamentos, sin quererlo, pueden convertirse en obstáculos peores que el mismo virus. Insisto en que no podemos malgastar nuestras energías en el abatimiento; es mejor recobrar el entusiasmo.

No perdamos más tiempo angustiándonos de una forma desmedida por algo que, si lo analizamos bien, solo depende de la forma como decidamos enfrentarlo. ¡Concentrémonos en las soluciones, no en los problemas!

Sin tener que resignarnos a sufrir, soy de los que cree que casi siempre nuestras tragedias son livianas si las comparamos con las que les ocurren a otras personas.

Usted, yo y todos en general debemos saber que dentro de nosotros mismos hay una fuerza superior, poderosa e inteligente que funciona y trabaja para sostener y fortalecer la existencia. ¡Solo debemos explorarla!

No dejemos de mirar hacia al frente y mantengamos un buen semblante, el cual tiene que ser abonado con unas dosis de fortaleza, valor y constancia.

Fijemos la mirada en lo alto y, por más débil que nos sintamos, no miremos más atrás. Y cuando no podamos arreglar las cosas, dejemos que ellas busquen su propio curso. Dios y el mismo tiempo reparan lo que nuestras preocupaciones y afanes no lograrán jamás.

Para ello es preciso que inundemos nuestra alma de serenidad, que recuperemos nuestra fe y que llevemos estas penurias con resiliencia. ¡La vida es bella y eso es lo que importa!

Si hay algo ‘positivo’ de este tiempo de pandemia es que nos ha permitido crecer de forma descomunal y que, en medio de la crisis, hemos acelerado nuestro desarrollo personal.

Hay que suprimir la zozobra y desarrollar nuevas destrezas para que el presente se nos despeje y podamos renacer.

Además, en este ‘mar de inquietudes’ en el que andamos siempre será clave ‘nadar’ para encontrar la orilla.

Todo lo bueno es posible si nos empecinamos en alcanzarlo.

¡Y así se percibe la esperanza! Es estar convencido de que se puede conseguir determinado objetivo con dedicación.

¡No hay de otra!

Además, Dios no nos dejará solos y durante el camino nos enviará ángeles que nos ayudarán en este peregrinar. La alegría de un nuevo día nos espera. Amén.

REFLEXIONES CORTAS

* La vida es un camino con largos y cortos plazos. Usted es maestro y alumno a la vez: unas veces le toca enseñar y en otras le corresponde aprender. Evite las complicaciones, aprenda las lecciones y disfrute cada día.

* Cuando alguien está enojado suele decir cosas que lastiman. Después pide perdón, pero sus palabras hirientes no se olvidan.

* Necesita tomar decisiones para volar rumbo a sus metas. Sé que, en más de una ocasión, duda si optó o no por el mejor camino, pero debe emprender vuelo. Usted sabrá que su decisión fue correcta cuando Dios le dé la paz a su corazón.

* Los que tiraron tierra para enterrarlo se olvidaron que usted es como la semilla: mientras más la cubren, más crece.

* Su supuesto trabajo tedioso es el sueño de un ‘varado’; su pequeña casa es el anhelo del destechado; su sonrisa es la que no puede expresar un deprimido; su poco dinero es el que quisieran tener los deudores; y su ‘niño inquieto’ es lo que les falta a muchas almas estériles. Cuanto más le agradezca a la vida, más razones le dará ella para estar agradecido.

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, de manera especial en esta época. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Hábleme de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíeme su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Estoy angustiado por la crisis económica y en general por los problemas que me ha dejado la pandemia. Me agarro la cabeza, pienso una y otra vez y no sé cómo salir del desfalco. Hasta he optado por comprar lotería para ver si me gano el premio mayor, pero nada de nada. Caí en el desánimo y hoy percibo que nunca podré solucionar mis problemas. ¿Qué debo hacer? Espero su respuesta”.

Respuesta: A su mente le hacen falta nuevos factores de motivación y senderos por recorrer, en los que pueda encontrar un camino distinto al de la desesperación. Si recobra la fe, su panorama mejorará.

No soy un experto en temas financieros, pero creo que es un error pensar que no podrá superar sus problemas económicos. Si bien es una tarea compleja en estos días, no es algo imposible. Le repito que si cree internamente que no hay absolutamente nada por hacer, no le auguro éxitos. En este asunto es mejor ser propositivo y emprender ideas novedosas.

Entiendo que el ambiente es un bastante adverso en la actualidad; no obstante, este tema de la pandemia no es eterno y poco a poco se irá reactivando económicamente.

Se lo digo porque las crisis son normales en la vida y más en este tiempo tan turbulento. Ellas pueden llegar a ser valiosas herramientas para hacernos crecer.

Por mucho que se agarre la cabeza a dos manos ante el caos que se le presenta, entienda que todo esto solo lo está obligando a tomar decisiones sanas. Cambie radicalmente de actitud ante las cosas que no puede evitar y asuma las que sí están en sus manos, para transformarse y ser una mejor persona.

No espere que una lotería ni un golpe de suerte vengan a mejorar su situación o a suplir sus carencias económicas. Tenga la certeza de que el dinero llegará a sus manos a través del trabajo y del manejo inteligente de sus finanzas.

Solo su decisión y la persistencia en la acción lograrán las condiciones necesarias para salir del caos financiero en el que anda. ¡No crea, muchos andamos en las mismas!

Actúe con serenidad frente a las dificultades que lo atosigan.

Si se mantiene en la firme decisión de solucionar sus problemas, poco a poco verá con más claridad. Y le garantizo que si se tiene la suficiente fe, las fuerzas del destino le abrirán las puertas que le permitirán ‘cuadrar caja’ y salir del ‘saldo rojo’.

Hoy, antes de acostarse, elévele una oración al Creador y pídale sabiduría para actuar. ¡Dios lo bendiga!