Céntrese en su vida, no en lo que otros piensan

Por último le digo: usted no es ni menos ni más valioso que otros. No importan los éxitos conseguidos ni las posesiones, lo único valioso es quien sea como persona y los valores humanos que lo definan.

Por otro lado, métase en la cabeza de que no es ‘monedita de oro’ y su misión en la vida no consiste en complacer a todos.

¡Si no es su caso, me alegra!

Los hombres y las mujeres que actúan así deberían entender, de una vez por todas, que no tienen la responsabilidad de estar a la altura de lo que los demás piensan que deben lograr. Esas son las aspiraciones de ellos y ustedes no tienen porque ser como otros esperan que sean.

Nada logrará si insiste en preocuparse a toda hora por la percepción de los demás y si trata de satisfacer las expectativas de esas personas. Sin llegar a caer en el egoísmo, déjese llevar por su propia intuición.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Aunque soy joven, vivo acelerado y a toda hora pienso que me irá mal. Ese fatalismo se me acrecentó con la pandemia. Me siento bombardeado de angustias. ¿Qué hago para salir de este embrollo mental en el que me encuentro? Gracias”.