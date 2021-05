Con el ánimo gris y empañado

En estos momentos necesitamos meditar y hacer acopio de una gran fuerza de voluntad, para sobreponernos a estos tiempos tan difíciles.

Testimonio: “Mi mundo era agradable antes de que el caos de hoy se viviera: en el trabajo me iba bien y no tenía preocupaciones a mi alrededor. Todo era más sencillo y práctico. Pero desde hace un año las cosas son inciertas y padezco las consecuencias de esta larga temporada de dudas, miedos y angustias. Mi vida se afectó y siento un gran desaliento. ¿Qué hago?”.

Respuesta: La vida tiene sus altibajos: hoy podremos estar mal, pero eso no quiere decir que mañana no podamos estar bien. Entiendo que antes para usted todo era “sencillo y práctico”, tal y como lo escribe en su carta; pero entienda que la vida no está calcada. Además, lo que hoy vive, si bien es abrumador y estresante, no significa que no pueda disfrutar y ser feliz.

Reconozco que a lo largo del periodo de aislamiento social obligatorio que nos trajo la emergencia sanitaria hemos experimentado reacciones de temor, estupor, confusión, pánico, aletargamiento e incluso impotencia. Sin embargo, hay quienes se esfuerzan por superar este momento y controlan sus miedos. Le corresponde, al igual que ellos, asumir su situación.