No permitamos que las horas se nos vayan consumiendo al ritmo de los pesares

Dicho de otra forma, es preciso enfrentar todo eso que nos atormenta. Solo entonces nos daremos cuenta de que no tenemos que ser perfectos para vivir. Eso sí, debemos enmendar lo que esté a nuestro alcance y lo que no podamos controlar será preciso dejarlo en manos de Dios.

Testimonio: “Desde hace varios años mi vida es demasiado dura y eso me tiene aburrido. Las cosas no me han salido como esperaba y ahora paso por una adversidad, la cual empeoró mi desánimo. Soy un hombre derrotado. ¿Qué me recomienda hacer?”.