Conectémonos más con nuestra vida espiritual

La ‘cuarentena’, el teletrabajo y en general el auge de las redes sociales han hecho que usted, yo y en general todos pasemos más tiempo conectados a nuestros respectivos celulares. La verdad no me imagino este tiempo de pandemia sin los teléfonos móviles porque, se quieran o no, han sido elementos muy valiosos.

Lo malo es que el exagerado uso de los smartphones está interfiriendo de manera negativa con varios aspectos de nuestra vida, como por ejemplo el sueño, la calma y la misma autonomía para resolver problemas o tomar decisiones.

Lo anterior sin contar que el celular nos ha acercado con ‘los de allá’, pero nos ha alejado con ‘los de acá’. ¡Ya casi ni hablamos con nadie en casa!

Según estudios científicos, tales dispositivos están elevando los niveles de estrés y hasta podrían amenazar nuestra salud emocional, pues ellos nos hacen ‘naufragar’ en los agitados mares de la navegación en Internet.

El revoloteo de la actividad electrónica nos está dejando una profunda apatía espiritual. Y no hablo de manera precisa de que nos hayamos alejado de religión alguna o de las odiosas cadenas que supuestamente nos conectan con Dios; me refiero a la idea necia de querer alejarnos de la realidad para vivir en un mundo de apariencias.

Aunque la felicidad depende más del sentido que les demos a nuestras vidas, por esa adicción a las redes estamos cayendo en vacíos y nos estamos atando cada vez más a los ‘likes’, a las fotos retocadas y a las falsas ilusiones que se venden en cada pantallazo.

Experimentamos un mundo sin sentido; tanto que ahora nos sentimos más ocupados que antes y al mismo tiempo estamos sin una vida propia.

Hoy les estamos dando más importancia a los ‘fake news’, a los ‘tick tock’ de nuestros artistas favoritos y vivimos embelesados con las vacías historias de los influencers de turno.

Ya casi no nos enfocamos en nuestros pensamientos y difícilmente le apostamos a mantener una conversación interior.

Dicho de una forma más directa: cada día consumimos mas información virtual y cada vez tomamos menos sorbos de nuestra propia realidad.

Estamos disfrazando nuestras vidas y etiquetando falsas ilusiones y, en últimas, todo ello nos está arrojando a una conmoción constante que, dicho sea de paso, se ha ido ahondando con esta pandemia.

Ojo: no los estoy mandando a desconectarse de las redes, porque si lo hacen estarían alejándose del mundo que hoy nos rodea. De hecho, tengo la certeza de que este mensaje se leerá más a través de ellas.

Lo que sí les quiero sugerir es que sean equilibrados y que tengan en cuenta que debemos crecer por fuera y por dentro.

Debemos retroalimentar nuestro espíritu, creer más en nosotros mismos y no perder la esperanza de que vendrán tiempos mejores que compensarán las luchas que hemos asumido de manera valiente, sin renegar por todo, sin rendirnos y sin renunciar.

Por eso, más que buscar respuestas, démoslas nosotros mismos con nuestro sano vivir y actuar; que quien nos encuentre en el camino descubra en nosotros a seres auténticos y llenos de vida.

También mantengamos viva nuestra fe y jamás nos alejemos de un Dios de amor que existe y que se manifiesta desde lo más sencillo y pequeño, hasta la misma grandeza de la vida. ¡Conectémonos con Él y apostémosle a la esencia!

¡CUÉNTEME SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíeme su testimonio al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, yo mismo le responderé. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “He experimentado cambios bruscos con mi vida emocional: hay un poco de miedo y también incertidumbre por lo que pueda venir en medio de esta pandemia. Estoy perdiendo la confianza en mí mismo y, como consecuencia de ello, me he vuelto bastante inseguro. No es que pase por problemas de salud o que el tema económico me haya acosado más que a otros, pero es evidente que la ‘lluvia de la incertidumbre’ arrecia sobre mí. Me la paso dando vueltas en la cama sin poder dormir. Me preocupa que estoy ‘falto de fuerza’ o desanimado; es más, no anhelo continuar en la ‘nueva normalidad’. A veces quisiera aislarme de todo y no volver a saber nada de esta situación. Me gustaría que me ofreciera algún tipo de consejo. Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Es relativamente ‘normal’ que en medio de estos tiempos surjan dudas y temores; eso, de alguna manera, lo está haciendo sucumbir en la desconfianza y en la inseguridad que manifiesta.

Considero que lo que está experimentando hace parte de las secuelas que le ha dejado el confinamiento. El sacudón emocional ha sido fuerte y tanto usted como muchos de nosotros nos sentimos más vulnerables que nunca. De hecho, le confieso que me he sentido igual que usted durante algunos momentos de este largo aislamiento social.

Tampoco me extraña que no logre conciliar el sueño. Para muchos, tras la pandemia, el sueño no ha sido reparador y muchos han terminado dando vueltas en la cama, tal y como lo asegura en su carta.

La llamada ‘nueva normalidad’, en la que usted está inmerso, le puede estar generando estrés y ansiedad e incluso ella puede ser la responsable del desánimo que prolifera en su entorno.

¡Hasta ahí la radiografía de lo que le pasa! Sin embargo, debe reaccionar. Puedo entender los síntomas que tiene, pero es preciso que se sacuda de todo eso.

¡De su actitud depende que no toque fondo!

No puede darle la espalda a la realidad y, para ello, tiene que enfrentar lo que está viviendo. La idea de aislarse le traería un recrudecimiento de su abatimiento. ¡No se lo aconsejo!

Tiene que sacar un tiempo para reflexionar y llenarse de la suficiente fe para levantarse y darle un giro a esta situación. Céntrese en el momento presente, vaya poco a poco resolviendo sus problemas, trate de manejar su estado anímico, bájele el volumen a la ansiedad, equilibre sus pensamientos, sea resiliente y, si me permite una sana recomendación, dedíquele cada día uno o dos minutos a la oración.

Debe potenciar las emociones sanas que lo vinculen con la solidaridad, la alegría y la calma; también tiene que asimilar que los tiempos mejores están por venir. ¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* La aventura de la vida es aprender; el objetivo, crecer; la misión, servir; la naturaleza, superarse; la esencia, ser una gran persona; el reto, atreverse a triunfar; la belleza, dar lo mejor; la alegría, amar de verdad; y la meta, ser feliz la mayor cantidad de tiempo posible.

* Un día brillante depende más de su actitud que del Sol.

* Si pudiera mirar el corazón de los demás y entender las batallas internas que cada quien está librando, se daría cuenta de la importancia de ser amable, gentil, servicial, paciente y comprensivo.

* Nadie que haya elegido dar lo mejor de sí lo ha lamentado. ¡Por eso, se vale soñar con los ojos despiertos! Tiene sentido perseguir las propias metas y esforzarse al máximo. Esa es una de las claves para sentirse orgulloso de uno mismo y para vivir contento, incluso más allá de las dificultades.

* Jamás permita que las cosas ‘no tan importantes’ consuman toda su energía.