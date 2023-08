Consejo espiritual de hoy: ¡Conversemos entre nosotros mismos!

Ser honestos con nosotros mismos es fundamental. Y para ello es preciso entablar una conversación con nuestro ser interior, de tal forma que podamos reducir la tensión emocional y encontrarles soluciones a ciertas preocupaciones cotidianas.

¿A qué voy? A que esa ‘conversación interna’ es una herramienta poderosa que nos permite cosas tan importantes como reflexionar y tomar decisiones sobre nuestra vida.

El hecho de que podamos mirarnos frente a frente, a través de lo que se podría denominar como el ‘espejo del alma’, nos da la oportunidad de conocernos mejor, de aceptarnos y, por ende, vivir con autenticidad.

Estoy hablando de un diálogo espiritual, ese que nos brinda la oportunidad de explorar nuestras creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos constructivos.

Es un acto de sinceridad hacia nosotros mismos y hacia Dios, ya que revelamos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón.

Lo anterior sin contar que perfeccionamos los pensamientos y controlamos nuestras emociones, lo que también contribuye a planificar mejor los pasos que vamos a dar.

Ese diálogo interior, de igual forma, nos ayuda a organizar nuestros pensamientos y a planear las acciones que queremos llevar a cabo; es decir, nos ayuda a controlarnos.

La sola idea de conectarnos con nosotros mismo nos ofrece la oportunidad de vivir una transformación personal. Es precisamente por esta razón por lo que hoy en día cada vez son más las personas que invierten su tiempo a su propio autoconocimiento.

No obstante, debemos tener cuidado con lo que entra a nuestra cabeza, pues también hay mucho ‘parloteo’ mental. Ojo: hablar con nosotros mismos no debe ser un acto de castigo o de victimización. No debemos reprocharnos o herirnos por nuestros errores, ni quejarnos de todo.