Consejo espiritual del día: ¡Ábrale los ojos a un nuevo amanecer!

Las experiencias difíciles lo fortalecen y le permiten desarrollar la sabiduría necesaria para enfrentar estos desafíos con determinación y carácter.

Testimonio: “Tengo la impresión de que las cosas en mi vida están al revés. Lo menciono porque, a pesar de que le pongo bastante empeño a mis asuntos, no me salen los planes que programo y la frustración me invade. Por eso me despierto bajo una enorme sensación de abatimiento, la cual me invade durante el resto del día. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco uno de sus consejos”.

Respuesta: Lamento que sus planes no estén saliendo como esperaba y, por supuesto, entiendo lo frustrante que puede resultarle; sin embargo, debo recordarle que no siempre puede controlar todas las circunstancias.

Revise en qué puede estar fallando y, si está en sus manos resolverlo. De no ser así, lo importante es cómo se adapta a la situación, sin resignarse a sufrir.

Aunque a veces perciba que en su vida algo está al revés y que esos planes que anhelaba cristalizar se vienen retrasando, debe confiar en que si se esmera por salir adelante vencerá los obstáculos.

Me dice que ha notado cómo ciertos días se despierta por la mañana con una sensación

de tristeza, que lo embarga a lo largo de día. Eso se debe a que a usted a veces se le olvida disfrutar esas pequeñas cosas agradables que permanentemente le regala la vida, para que se distensione y se relaje.