Consejo espiritual del día ¡No se deje aturdir por los problemas!

Ningún día es gris si su alma está llena de colores. Así las cosas, una actitud positiva se engloba en la sana disposición y en una buena vibra. Confíe en usted mismo y no permita nunca que los demás le corten el vuelo. Recuerde: si tiene el sol dentro de usted, no importa lo fuerte que llueva.

Testimonio: “Paso por una complicada situación y no sé cómo enfrentarla. A veces prefiero hacer ‘como si nada’, pero vivo muerto del susto con todo lo que me aturde. Estoy invadido de ansiedades y frustraciones. Lo peor es que no me concentro en mis agendas y me la paso cuestionándome el ‘por qué’ de tantas tensiones. Le agradezco uno de sus consejos”.