Consejo espiritual del día: Que el viento no apague sus luces

Jamás permita que los problemas le hagan vestir con los ‘trajes del fracaso’; tampoco le eche la culpa a Dios por sus vicisitudes. Si bien el Creador siempre quiere que usted sea feliz, eso no quiere decir que vaya a estar exento de tropiezos o que algo no le duela.

Una válida precisión de este texto: el viento que sopla también puede ser el anuncio de grandes cambios o incluso representa una advertencia contra su inconstancia o su falta de entereza.

* No hay nada como saber apreciar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Para encontrar la verdadera felicidad no necesita ser millonario, basta con usar la llave precisa que le permita abrir las puertas de la sencillez, de la serenidad y de la armonía.

* Cultive tres cosas importantes: la fe, la esperanza y la alegría. Con ellas y con la bendición de Dios usted podrá disfrutar el bello viaje de la vida, entre otras cosas, porque aprenderá a disfrutar y a observar cada día como una experiencia revitalizadora.

* No sabemos lo que nos deparará el mañana. Así las cosas, no se enoje por mucho tiempo con alguien, pues no sabe si lo volverá a ver. También aprenda a perdonar y a amar con todo su corazón. Y no se preocupe por la gente que no lo quiera, disfrute mejor de los que sí lo aman.