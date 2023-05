Consejo espiritual: ¡Si se quebró en pedazos, aprenda a unirse de nuevo!

Testimonio: “No sé por qué todo lo dejo para ‘después’. Soy un hombre joven y le confieso que ese ha sido uno de mis grandes problemas, pues he perdido oportunidades al dejar tareas pendientes. No puedo sacudirme de esta forma de ser. Me gustaría que, a través de su columna, me diera alguna respuesta a esto de procrastinar. Desde su forma de ver las cosas, explíqueme cómo puedo dejar esta fea costumbre de aplazar mis asuntos. Gracias”.

Respuesta: La respuesta a “cómo dejar de procrastinar” no es fácil, pues cada caso es diferente.

Es decir, quien padece esta forma de actuar debe identificar, desde su propia reflexión, las causas que lo llevan a dejar todo ‘para después’.