Las dificultades que se le presenten en la vida deben ser tratadas con cabeza fría, sin apasionamientos ni sesgos. Y aunque no se puede apresurar a los acontecimientos, porque podría resultar contraproducente, lo importante es no dejarse amilanar.

Si logra cultivar la paciencia, si se tiene fe y, sobre todo, si mantiene la paz en su corazón, podrá darles soluciones a las situaciones más complicadas y oscuras que lo atosiguen.

Testimonio: “Tengo fe, soy un hombre ‘recorrido’ y además tengo mucha experiencia. Aún así, no sé si esté preparado o si tenga las suficientes cualidades para enfrentar un reto que debo admitir y con el que podría demostrarles a muchos que soy capaz y que ostento un gran valor. No sé si mi perspectiva esté errada o no, pero me llegó el momento de tomar una decisión: lanzarme al ruedo o quedarme en el lugar en el que he estado por largo tiempo. Le agradezco algún consejo”.