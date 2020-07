Consulta del día

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Confiaba demasiado en un amigo, al cual le ayudé bastante y me pagó con una traición. Era una persona muy cercana a mi entorno y por eso me provocó una fuerte decepción. Vivo frustrado por eso que me hizo y no tengo paz. Estoy perdiendo la esperanza y la confianza en los demás y eso es algo que me complica mi existencia. ¿Desde su perspectiva, qué debería hacer? Espero que me ofrezca un consejo”.

Respuesta: Un gran docente me explicó, en la época de mis estudios colegiales, que nunca debía generar demasiadas expectativas respecto a las personas con las que me relacionara porque, según él, así no me darían tan fuerte los desengaños, las traiciones, las mentiras o los mismos daños producidos por alguien que yo considerara de confianza.

Sin embargo, el ‘profe’ también me dijo que “una decepción es como un martillo que golpea: si yo me sentía como un cristal, me rompería; pero si asumía que era de hierro, me forjaría el carácter”.

¡Usted decide cómo sentirse por lo que le pasó! No obstante, tenga presente que la decepción no puede hacerle perder toda esperanza de una vida mejor, de un futuro más luminoso o un presente feliz y alegre.

No permita que esto lo haga caer en la desazón ni lo mantenga en una constante inseguridad y desconfianza hacia todos.

Debe sentirse seguro y arropado por quienes más le quieren; aunque no lo crea, no todos somos como ese amigo que lo traicionó. Estoy seguro de que hoy cuenta con gente cercana que lo respalda y apoya.

Es fundamental que entienda que la vida es un continuo desfile de alegrías y de desilusiones; y de promesas cumplidas y de otras fallidas. Hay muchas cosas que no puede controlar y debe vivir con esa gran verdad.

No hay que ahondar la herida ni quedarse ‘llorando sobre la leche derramada’. ¡Lo sucedido se debe quedar atrás!

Le recalco que la solución no pasa por vivir sin esperanza, sino por aceptar la realidad.

La cuestión no es creer que “todo el mundo le va a fallar”, sino tratar de ver a las personas como realmente son y no como quiere que sean.

Cada quien percibe las situaciones según sus vivencias. Desde lo que interpreto al leer su carta, tal vez usted no fue capaz de ver desde la perspectiva del que lo traicionó. No estoy justificando el daño hecho, pero sí considero que se fijó demasiadas expectativas.

En palabras sencillas: no está decepcionado de esa persona, sino de la excesiva confianza que desplegó en ella.

Tras ese ‘descalabro’ que le produjo debe seguir los siguientes pasos: asimilar lo ocurrido, aprender la lección para no repetirla, manejar la frustración causada con la mayor aceptación posible; y, por último pensar más en usted, por lo que debe perdonar.

¡Una vez hecho esto, podrá superarlo!

Aunque le duela mucho y sin que pierda la fe en la humanidad, deje de creer ciegamente y aprenda a poner límites para que no se lleve más sorpresas.

Para evitar idealizar es importante permitirles a los demás la libertad de ser como quieran ser, sabiendo que ellos también tienen sus propios caminos y el derecho a cometer errores.

Ojo: no le estoy sugiriendo que olvide lo sucedido, sino que recuerde eso sin que le duela. ¡He ahí la clave del perdón!

Hágame caso y pase la página de una vez por todas. ¡Dios lo bendiga!