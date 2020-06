Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en estos tiempos. Pero con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “El encierro por el COVID-19 ha hecho que no me lleve bien con las personas que resido y a veces me salgo de casillas. Me irrito por todo y vivo con ansiedad. Todo eso ha desencadenado en malas relaciones y también mis familiares responden de mala manera. ¿Cómo convivir en este confinamiento sin estallar? ¿Cuál es la fórmula para convivir bien entre todos en medio de esta pandemia?”.

Respuesta: Es evidente que la enfermedad del coronavirus nos ha resultado estresante a todos, entre otras cosas, por el temor y la incertidumbre que nos ha despertado.

Y es que no es sólo la cuestión de sentir miedo por lo que está afuera y nos puede contaminar, sino pensar cómo vivimos las relaciones familiares.

Yo diría que es relativamente ‘normal’ que las discusiones afloren, pues los ánimos están exaltados y la propia amenaza de la pandemia hace que exista más estrés de lo normal.

Pese a que cada uno reacciona de manera distinta a esta situación, el confinamiento a todos nos ha generado malestares sicológicos y es obvio que tenemos malos momentos.

Empiece por reconocer esos sentimientos negativos y ponga de su parte para no multiplicar el mal ambiente. Le sugiero que se tome tiempo para pensar, reflexionar y aceptar las emociones que experimenta en medio de este encerramiento.

A usted, a sus familiares y en general a todos los ciudadanos

nos corresponde ser empáticos, solidarios y, sobre todo, tener claro que llevarnos mal con quienes estamos confinados no es sano.

Es fundamental mantener la comunicación con sus seres queridos y amigos; y de manera especial pedir perdón por haberse salido de casillas.

Yo pienso que, más allá de que estemos compartiendo todos el mismo hogar, cada quien puede reservar en familia un ‘espacio seguro’; es decir, un sitio al que se pueda acudir cuando empezamos a sentir que las emociones nos sobrepasan para estar solos cinco minutos y poder practicar algún tipo de respiración relajante hasta que pase lo peor.

Es preciso, eso sí, que entre todos exista el diálogo y se respeten los puntos de vista.

La verdad es que la necesidad de hacer frente a un desafío tan mayúsculo como una crisis sanitaria implica un buen manejo de actitud.

Es vital que, al menos mientras se prolongue el confinamiento, aprendamos a comportarnos con madurez, y eso supone que cada quien tenga tolerancia, paciencia y consideración por el otro.

¡Hágame caso y verá que el panorama cambiará para bien!