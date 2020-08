Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Me siento preso luego de cinco largos meses de confinamiento y eso está empezando a afectar mi vida. Estoy alejado de mis actividades sociales y en algunos días paso por ráfagas de soledad. No soporto estar encerrado entre cuatro paredes y me asaltan las dudas por el mañana. Me preocupa que, por semejante abatimiento, termine contagiando de estrés a quienes viven conmigo. Soy un hombre de Dios, pero debo confesarle que esto ha sido duro para mí. ¿Qué consejos me podría dar? Gracias por atender mi caso”.

Respuesta: Dada la situación actual, muchos padecemos lo mismo. Es relativamente ‘normal’ esa tensión constante y esa excesiva preocupación por las situaciones cotidianas y por el futuro.

Le reitero que a mí también me ha pasado eso en este tiempo de aislamiento obligatorio, pero estoy positivo.

Reconozco, eso sí, que este tema de salud mental es más fuerte ahora. El temor y la ansiedad por lo que podría suceder resultan abrumadores y generan duras emociones ; así que es preciso prestarle atención a su situación.

Le digo esto no para que se preocupe más, sino para que entienda que usted puede aprender a sobrellevar estos duros días si se propone sacudirse de ese estado de una vez por todas.

Si tiene en cuenta que, al menos por ahora, el distanciamiento social seguirá, deberá lidiar con el estrés que hoy vive. Hágalo de la forma más saludable posible, ya que esto lo fortalecerá y de paso alentará a sus seres queridos o a las personas que estén a su alrededor.

Estar en casa no es tan malo, como usted lo ve. El hogar es su refugio.

Hay varios ejercicios prácticos para prevenir y tratar la ansiedad y bajar esos niveles de angustia. Hablo de hacer ejercicio, realizar técnicas de relajación y de respiración, en fin... También son válidas las conversaciones virtuales con sus amigos y dejar de leer en redes sociales tantas ‘fake news’. Es obvio que debe restaurar su entusiasmo.

Dese espacios de lectura positiva para reflexionar y en general haga cosas que antes de la crisis dejaba de lado por falta de tiempo.

También es esencial ponerle orden a su día a día. Organice una rutina llevadera, que tenga horarios de levantarse igual que cuando uno trabaja en la oficina. Mantenga horarios de alimentación desayuno, almuerzo y comida normales. ¡Ah no olvide el tintico! Y si no le gusta el café, tome té o aguas relajantes.

Pero, la verdad, más allá de todas las recomendaciones que le estoy dando, será preciso ser fuerte y hacer acopio de entereza.

Como me escribe que cree en Dios, le formulo unas preguntas: ¿Cómo anda su fe? ¿Ha orado en medio de esta temporada desértica?

Le hago tales planteamientos porque en estos momentos, más que nunca, debe estar de la Mano del Señor para aplicarse el bálsamo que se obtiene cuando se le eleva una plegaria.

Todo es una prueba. Cuando Jesús se dirigió al desierto pudo soportar allí 40 días y 40 noches. No obstante, él vivió momentos de tensión y angustia como pudiera sentir cualquier ser humano que se encontrara en tal situación.

Recuerde que el Dios en el que creemos no es el que nos libera del desierto, es aquel que nos acompaña y nos da la fortaleza para resistir.

Como Él, usted, yo y todos superaremos esta prueba. Y para entonces lo invitaré a un ‘tintico’ o a una agua aromática.