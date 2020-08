¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, de manera especial en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página de Espiritualidad. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “¿Cómo hace uno para recomponer el camino cuando se ha equivocado tanto en la vida? Yo abandoné a mi familia, fui un mujeriego y además desaproveché muchas oportunidades laborales que me ofrecieron y las cuales no supe reconocer ni valorar en su momento. Hoy estoy sin un hogar y no sé qué hacer. Me siento a la deriva frente a la ventana de mi apartamento. Desde aquí me siento demasiado solo. Todo esto se recrudeció con la pandemia. Me la paso pensando qué hacer con mi vida. Desde su perspectiva, ¿qué debería hacer? Le agradezco una respuesta”.

Respuesta: Es triste darnos cuenta tan tarde de los errores que cometimos, pero es bueno saber que aún tenemos la oportunidad de enmendarlos y de recomenzar.

Claro que muchas veces quisiéramos devolver el tiempo, para volver a empezar de nuevo y no tomar malas decisiones, pero precisamente en eso recae la vida: solo tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla. ¡No tenemos otra opción!

Por eso debe entender que todo lo que vaya a hacer con su vida, de ahora en adelante, es lo único que podrá haber sucedido. No existirá “Un hubiera” o un “Si tan solo” porque lo pasado es pasado y lo único que tenemos es el hoy.

Así mismo sucederá con su futuro, aún teniendo en cuenta que no podemos predecirlo.

Estos tiempos de pandemia, al menos en su caso, lo han hecho reflexionar y, de alguna forma, ha empezado a reconocer las lecciones que la vida le ha dado.

Yo le recomiendo que haga una lista de las cosas que le gustaría tener en este momento de su vida y analizar el por qué le han sido esquivas. Debe analizar punto por punto para llegar a la raíz del problema y descubrir qué está haciendo mal. Una vez lo descubra, deberá preguntarse qué tan dispuesto está a cambiar algunas cosas en su vida y cuáles hábitos está dispuesto a asumir para empezar a ver resultados.

Recuerde que los cambios implican sacrificios, pero solo nosotros sabemos a qué estamos dispuestos y a qué no.

Así podrá ir viendo, poco a poco, cómo ha podido lograr cada vez más cosas a medida que se lo propone. Y luego se dará cuenta que lo que en un principio le costaba mucho se fue volviendo más llevadero cada día y así tendrá la oportunidad de mejorar en lo que le haga falta.

Recuerde que lo importante es que usted se empiece a sentir mejor y más cómodo con la vida que tendrá a partir de ahora. Nunca es tarde para empezar a ser esa persona que quiere ser. Aproveche estos días que le faltan de confinamiento para seguir encontrándose consigo mismo. ¡Dios lo bendiga!