Las inquietudes asaltan a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso que hoy nos envía uno de nuestros lectores:

Testimonio: “Como en mi casa andamos reunidos en cuarentena, ahora todos los familiares que me rodean quieren que me comporte de determinada manera y me critican porque soy ‘distinto’ a ellos. No me había dado de cuenta, pero en este aislamiento ellos pretenden que yo sea una copia de sus aburridas vidas. Quieren que los satisfaga actuando de determinada manera. ¡A mí no me gusta que me impongan nada! A veces me da rabia, pues no tolero que pretendan que yo actúe bajo estilos convencionales. ¿Qué consejo me puede dar?”.

Respuesta: Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no se puede pretender que sea como los demás quieran imponerle; sin embargo, debe llevarse bien con sus parientes, máxime en esta etapa de aislamiento preventivo.

Si bien su familia debe respetar su forma de ser, cada miembro de su hogar tiene su particular punto de vista y de alguna manera sé que nadie quiere nada ‘malo’ para usted. Considero importante respetar los buenos ejemplos que su familia le quiera dar. No sé qué me quiere decir con la expresión “estilos convencionales”; pero sí debe guardar la compostura en casa.

Lo que sucede en su caso, desde lo que percibo, es que en su hogar no se ha entendido una sabia frase que reza así: “Somos tan distintos e iguales”.

¿Qué le pretendo decir? Que es cierto que somos iguales: nos cubre el mismo sol y tenemos idénticos derechos que los otros, gústenos o no. Los seres humanos tenemos una misma naturaleza y como tal deberíamos ser tratados en igual condición de justicia y equidad. Pero lo que acabo de decir no significa que no podamos tener puntos de vista distintos o que cada quien no pueda elegir cómo ser o actuar.

Desde el mismo momento en el que nacemos dejamos de ser idénticos y empezamos a colocarles las rúbricas a nuestras acciones. Su vida no tiene que ser una imitación de historias.

¡Estoy de acuerdo con su posición! Por más que el resto de gente viva grandes experiencias, le corresponde a usted vivir las suyas. No calque su vida con espejos ajenos; sienta su propio mundo.

Le sugiero algo: cuando vea que una situación no le gusta de alguno de sus familiares, antes que refutarlo, respételo. Tenga consideración hacia la manera de pensar de cada quien, a pesar de que sus conceptos sean diferentes a su sentir.

En eso consiste la tolerancia: es una fórmula mágica para comprender mejor a los demás. No discuta con sus padres y hermanos, entre otras cosas, porque es probable que con lo que le dicen ellos no quieran fastidiarlo; de pronto lo que pretenden es que usted sea mejor.

Cuando se es tolerante, se embellece el alma y se aclara el sentido de la vida; porque uno aprende qué es eso de aceptar al otro tal como es él. ¡Hágame caso y me cuenta cómo le va!