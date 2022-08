Los instantes felices no tienen nombre ni edad, ni menos una fecha de vencimiento. No nos angustiemos porque se pasen los días; es mejor disfrutar el hoy, más allá de los problemas y del ‘tic tac’ del reloj. Si no recapacitamos sobre esto, vagaremos como en un barco sin rumbo.

Basta con deshacernos de las cosas innecesarias y no complicarnos con nada. Nuestro mundo está lleno de ‘armarios’; mejor dicho, de cosas y circunstancias que no requerimos y que nos hacen ‘bulto’.

Dicha prolongación o espera, que nosotros mismos justificamos con el absurdo argumento de que no tenemos tiempo o de que no somos ‘de buenas’, termina por alejarnos de lo que tanto anhelamos.

* No siempre recibe lo que da, pero no por eso deje de ayudar. Servir a los más necesitados e invertir en la gente son estrategias claves para acceder a las miles de bendiciones que nos ofrece la vida misma. Tenga en cuenta que, cuando le da la mano a alguien se la da a usted mismo.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Le parecerá extraño que a mi edad, 45 años, le diga que no sé qué hacer con mi mundo. Me siento perdido y no sé por qué no encuentro la brújula que me indique el camino a seguir. Esto me parece muy grave, porque he perdido el rumbo y estoy lleno de dudas. Aquí entre nos, le digo que me surgen muchos miedos. Deme uno de sus consejos. Gracias”.

Respuesta: Aunque no lo crea, lo entiendo. Sé que hay muchas personas que, como usted, se sienten así. En general a todos nos surgen dudas, no importa la edad que tengamos y obviamente podemos sentirnos inseguros ante determinadas situaciones.

Le confieso que yo mismo he pasado por esas etapas en las que, por más que me preguntaba, no sabía qué iba a hacer con mi vida o con la difícil situación por la que atravesaba.