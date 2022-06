Deje atrás sus miedos y vaya hacia adelante

Muchas personas no saben cómo cambiar sus rutinarias vidas. Aunque sienten que deben darles giros sustanciales a sus entornos, siempre claudican porque no tienen ni idea por dónde empezar.

Y cualquiera que sea el camino por el que opten, no pueden olvidarse de Dios. Confiar en Él y en su buena disposición será esencial para recibir las bendiciones y para contar con su ayuda cuando sea necesario, no importa cuán difíciles sean las circunstancias por las que atraviesen.

Testimonio: “Me siento defraudado. Les ofrecí mucho a unas personas, les di la mano y no me correspondieron como yo esperaba. No volveré a hablar con ellas, jamás los volveré a determinar porque traicionaron mi confianza. ¿Por qué no habré conseguido la debida reciprocidad si siempre les di lo mejor de mí?”.

Respuesta: Es complicado entender que las personas que creíamos reales para nosotros, finalmente nos defraudan.

No obstante, antes de tomar actitudes drásticas, es fundamental respirar y tomarse un tiempo para tranquilizarse.

Si reacciona de una manera impulsiva es probable que se llene de más recriminaciones y termine más decepcionado de la vida.

Le cuento que la reciprocidad de la que usted habla no siempre se da. El pretender recibir lo mismo que usted ofrece no resulta una ecuación tan exacta como se lo imagina.

Sé que esperaba, como mínimo, una voz de agradecimiento por lo que les ofreció a sus ‘amigos’. ¡No se amargue, el mundo es así!

La invitación es a aceptar que las decepciones que le dejaron esas personas forman parte una realidad que ya no puede cambiar. De igual forma, no se cree falsas expectativas de la gente.

Tal vez lo más recomendable, en su caso, es no dejarse afectar por las actuaciones de esas personas por física salud mental y espiritual.

En la medida de lo posible, sea un poco más cauto a la hora de regalarles su confianza a los demás. Siempre tenga unas buenas dosis de cautela y de prudencia, so pena de seguir siendo traicionado. ¡Hágame caso y verá que se sentirá mejor!