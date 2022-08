Deje el show, el mundo no conspira contra usted

Esto no es un regaño pero, como dice el refrán, “al que le caiga el guante, que se lo plante”. Es decir, este texto les cae esas personas que se la pasan quejándose de todo y por todo.

¿Qué buscan? Tal vez piden a gritos la compasión de los demás o, peor aún, invocan lástima. Se comportan como pordioseros y van tras un ‘mendrugo de atención’, si así se le puede llamar.

¿Conoce a gente así? Hablo de esos personajes que creen y argumentan que el universo entero está en contra de ellos.

Yo puedo entender que las personas pasen por malas rachas o que, en cierta medida, se enfrenten a obstáculos en su camino para surgir. Pero tales reveses no quieren decir que el mundo se les viene encima.

¿Por qué se echan morir? Lo único que logran con semejante actitud es robustecer esa mala vibra y construir un gigante muro que frena sus sueños, que arruina sus días y, en general, que amarga sus vidas.

Ojo: la actitud negativa es fatal. Muchos de los sufrimientos de estas personas no se producen por lo que les hacen o les dicen los demás, sino por lo que ellas mismas se hacen al compararse, al criticarse y hasta rebajarse.

¿Por qué destilan tanto fastidio?

Sin una razonable confianza en sus propias capacidades, los seres humanos nunca podrán ser propositivos o asertivos. Así las cosas, llenen su memoria de pensamientos y recuerdos optimistas.

Y no me salgan con la excusa de que por más que lo intentan no logran nada. De pronto es que esos intentos no se han ejecutado de la forma correcta; también es probable que no le hayan puesto la debida fe.

Los que perseveran son los que consiguen las victorias definitivas. Aunque usted no lo crea, quienes hoy están triunfando, en el pasado fueron golpeados fuertemente por olas de fracasos.