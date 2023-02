Deje esa mala vibra, no sea tan negativo

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé por qué la vida me trata mal: ella me ha desvanecido iniciativas y eso me tiene frustrado. Me dicen que debo pedirle a Dios para que me ofrezca su bendición, pero la verdad soy incrédulo. Soy así porque alguna vez le pedí que me ayudara en mis metas y todo me salió al revés. Por eso decidí apartarlo de mis planes. Ojalá usted pueda reflexionar sobre mi caso, porque sé que eso que me ocurre, en el fondo, les pasa a muchos”.

Respuesta: Entiendo lo que siente, entre otras cosas, porque usted, yo y todos en general siempre queremos avanzar. Y si nos esforzamos por ello, mereceríamos al menos conquistar alguno de nuestros anhelos.

Pero también quiero decirle que nadie se salva de pasar por pruebas difíciles. Sin embargo, así no lo crea, todas esas situaciones abonan el terreno para crear nuevas oportunidades de crecimiento y de madurez.

Le sugiero que siempre le dé las gracias a la vida por lo que le pone, por lo que le quita y por lo que le acomoda. Todo tiene una razón de ser y su misión es descubrir la lección que le corresponda sobrellevar de cada cosa.