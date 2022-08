Déjese irradiar por la fe

Si tiene suficiente fe, se irradiará de la fuerza necesaria para fortalecer sus proyectos. Además tendrá la firme convicción de que, a pesar de las dificultades y de los problemas, usted saldrá adelante.

Testimonio: “No soy un hombre seguro y no me siento preparado para hacerles frente a las difíciles circunstancias que hoy me afligen. Ese miedo se recrudeció con la pandemia. No he aprendido a creer en mis capacidades y no me siento pleno. No sé si es que siempre he vivido en una zona de confort. ¿Por qué será que no logro recuperar la confianza en mí? ¿Qué me sugiere hacer? Le agradezco que me dé algún tipo de asesoría”.

Respuesta: ¿Sabe algo? En estos tiempos difíciles por los que hemos atravesado, muchas personas andan temerosas, faltas de confianza e indecisas.

La pandemia no solo cambió nuestra vida cotidiana, además nos afectó nuestra salud mental de una manera inimaginable: empezamos a vivir puertas adentro y, en cierta medida, nuestro entorno se llenó de sombras y de dudas. Tal vez, en su caso, toda esta época le está pasando la cuenta de cobro. No obstante, aprender a confiar en usted mismo será fundamental para salir de esa ‘zona de confort’ de la que me habla y para apostarle a otra perspectiva.

Establezca un diálogo interior y respóndase el por qué de esa inseguridad. En lo más recóndito de su alma está la respuesta a tal interrogante.

Le corresponde, sí o sí, valorarse más y, por supuesto, ser más consciente de sus capacidades.

Existen varias herramientas que pueden darle un envión anímico de seguridad: hablo de recordar sus valores, enfocarse más en lo positivo, vencer o reinterpretar sus miedos; e incluso acercarse más a Dios a través de la oración.

Estar cerca a Él le permitirá caminar con mayor claridad. Hágame caso y verá que su seguridad irá creciendo con cada nuevo paso que dé.

