Por la pandemia nos hemos sentido desolados, nerviosos y tristes; incluso hemos llegado a pensar que estamos tocando fondo, dadas las difíciles condiciones por las que atravesamos.

Este 2020 resultó ser más fuerte de lo que pudimos haber imaginado y obviamente la desazón inundó nuestras mentes.

Es relativamente ‘normal’ que nos sintamos desanimados, entre otras cosas, porque la crisis se ha ido agravando de manera paulatina.

¡No obstante esa realidad, no podemos seguir así!

Si no le ponemos freno a este bajón anímico, las consecuencias podrían ser más letales que la misma enfermedad.

Nos corresponde recuperar la serenidad. Si lo analizamos bien nos daremos cuenta de que todo esto nos está sirviendo para valorar más lo que tenemos y para aferrarnos más a las cosas realmente importantes de nuestra existencia: la familia, la salud, el amor, el trabajo y nuestra propia fe.

Tal vez estábamos muy cómodos en nuestras ‘zonas de confort’ y nos creíamos invencibles. Hoy sabemos que debemos aprovechar cada día al máximo, porque no somos dueños de nada.

Debemos cambiar la forma de ver las cosas y asumir el reto de vivir con una sana disposición.

Es preciso mirar otras perspectivas y diseñar nuevos proyectos para asumir experiencias que nos permitan descubrir lo que somos capaces de hacer.

La pandemia, al menos en el papel, es una ‘excusa’ para recomponer el sendero y no dejarnos vencer por la desolación.

¿Qué sacamos con amilanarnos, con seguir cultivando el desánimo y vivir impregnado de ideas negativas?

Seamos propositivos, soñemos con pasar pronto esta dura época y atrevámonos a asumir con entereza esta realidad.

Cada día, al levantarnos, propongámonos ver un aspecto positivo de cada jornada. Debemos hacerlo casi que de manera ininterrumpida. Si nos lo proponemos, poco a poco iremos debilitando esa funesta imagen que se nos hemos venido formado en nuestra mente.

Lo mejor será que, sin siquiera notarlo, comenzarán a fluir en cada uno de nosotros pensamientos esperanzadoras frente a las circunstancias que nos rodeen.

En la medida en la que miremos de formas diferentes la vida, podremos generar una auténtica transformación.

Así que cerremos los ojos, respiremos profundo y respondámonos cada uno esta inquietud: ¿Cómo vamos asumir lo que viene?

¡Tranquilos! Nada malo puede ocurrirnos, pues contamos con la Bendición de Dios.

Esta es una invitación a darnos la oportunidad de reconciliarnos con el mundo actual y a dejar atrás lo ‘malo’ que nos haya ocurrido este año.

Con ideas renovadoras iremos neutralizando esas feas emociones que necesitamos erradicar.

Esta estrategia es, para mí, una actitud generadora de nuevos comportamientos, con la cual podremos tener la capacidad de visualizarnos e ir llenos de las energías suficientes para seguir avanzando.

Tal vez no comprendamos del todo lo que estamos viviendo emocionalmente hasta mucho después de que esta pesadilla termine; lo cierto del caso es que, con la Mano del Señor, saldremos del pozo en el que caímos.

REFLEXIONES BREVES

* Las personas están para ser amadas y las cosas para ser usadas. La razón por la que el mundo hoy está en caos es porque, de manera precisa, las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas.

* Nada en esta vida es más importante que tener paz mental y tranquilidad en el corazón.

* El silencio es algo que viene de su corazón, no del exterior. Esto no significa que usted no pueda hablar ni escuchar. Porque más allá del mundanal ruido que sacude su cotidianidad, siempre podrá encontrar paz en su propio silencio.

* Cada minuto que gasta enojado, rabioso, disgustado o molesto es en esencia un minuto desaprovechado y que nunca volverá. Por más furioso que esté, no arruine ni un segundo de su vida. Si alguien pretende ‘sacarle la chispa’, apáguele esa fea intención con una ráfaga de sonrisas.

* Jamás se arrepienta de haberse portado bien con alguna persona o de haberle ayudado con algún tipo de favor. Sus acciones hablan bien de usted, mientras que el desagradecimiento de un hombre siempre lo deja mal parado a él.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo en esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta columna. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Tenía ambiciosos planes a comienzos de año y, de repente, todo se fue al piso. La pandemia derrumbó cada una de las cosas que había diseñado y me dejó en ceros. Hoy, a punto de comenzar el último mes del negro 2020, estoy peor que antes y con una incertidumbre por lo que me deparará el futuro. No tengo ganas de nada y no sé qué haré; tampoco deseo hacer nuevos planes. ¿Para qué?”.

Respuesta: Una de las grandes lecciones que nos ha dejado este tiempo, con la arremetida de la pandemia, es que podemos diseñar miles de planes para nuestra vida pero el que decide es Dios. Y es que ni al más experto en la planificación le pasó por la cabeza que esto sería así de traumático.

Más allá de lo que usted haya vivido debe tener presente tres grandes realidades:

1. ¡Todo es un aprendizaje! Aunque se crea hoy “en ceros”, ha ganado mucha experiencia a lo largo de esta prueba.

2. Lo grave no es que sus planes se hayan trastocado, sino la actitud que asuma para lo que vendrá. ¡Ojo con eso!

3. Lo que tenga que ser será a su tiempo y en su momento; así que no se quede ‘llorando sobre la leche derramada’.

Tal vez no debería preocuparse tanto de todas las cosas que no resultaron este año; es mejor dejarse llevar por la tranquilidad de saber que hizo todo lo posible por avanzar.

Claro está que también es preciso dejarse sorprender por un día nuevo ya que, aún con la pandemia activa, es maravilloso saber que tiene salud para recomenzar.

Usted no es el único al que se le derrumbaron los proyectos. Desde los gerentes más expertos de empresas consolidadas hasta los más humildes mensajeros han visto cómo todos sus principales anhelos se les derrumbaron como si se trataran de cartas de un ‘castillo de naipe’.

Lo importante para usted es que tiene vida y que ella continúa, tanto con sus ‘altas’ como con sus ‘bajas’.

Una precisión más: lo que le pasó no quiere decir que no vuelva a planear algo; usted no puede vivir ‘al garete’ ni ir por ahí a la ‘topa tolondra’. Lo que debe hacer es visualizar su futuro más cercano previendo con antelación que la vida no está escriturada para nadie. Y como las cosas podrían no resultar, es preciso tener varias opciones y tener capacidad de reacción ante cualquier hecho inesperado.

Si bien no puede tener una esfera de cristal y ver hacia el futuro, sí puede estar presto a diseñar estrategias de contingencia.

Finalmente yo le recomiendo no perder la fe y sobre todo pedirle a Dios serenidad, sabiduría y fortaleza para enfrentar lo que venga. ¡Hágame caso y no se afane tanto!

Redactado por Euclides Kilô Ardila / VANGUARDIA