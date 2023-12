Descubra el significado profundo de la corona de adviento y sus oraciones

En el segundo domingo, se enciende la segunda vela, la de la paz. La oración asociada es:

"Bendito seas, Señor Dios nuestro, que nos das la paz. A medida que la luz de esta vela crece, que recordemos el don de tu paz en nuestras vidas."

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Guia:

Lector 1: Procede a leer la lectura del Evangelio de San Marcos:

No ha de ser así entre vosotros; antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor; y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos (Mc 10, 43.45).

Todos: Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno de los que formamos esta familia, de manera que estemos bien dispuestos para tu llegada, Señor, el día de Navidad.

Lector: Al encender la segunda vela recordamos qué significa el servicio, luz que despeja la oscuridad del egoísmo. (Uno de los participantes debe encender la segunda vela de la corona de Adviento).

Padre, que nos has dado una familia en la que todos queremos ayudarnos y ser felices, te pedimos que bendigas nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos con más ganas y alegría lo que nos toca hacer a cada uno en nuestro hogar. Amén.

La tercera vela, encendida en el tercer domingo, representa la alegría. La oración es:

"Bendito seas, Señor Dios nuestro, que nos das la alegría. A medida que la luz de esta vela crece, que recordemos la alegría que encontramos en ti."

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Guia: Estamos ya en la tercera semana de Adviento: aumenta nuestra alegría y nuestro júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada vez más cerca de nosotros.

Hoy, vamos a encender la tercera vela de nuestra corona de Adviento. El Señor está más cerca de nosotros y su luz nos ilumina cada vez más. Abramos nuestro corazón, muchas veces oscurecido por las tinieblas del pecado, a la luz admirable del amor de Dios.

Lector: Procede con la lectura tomada del Evangelio según San Lucas:

«La gente le preguntaba: "Pues ¿qué debemos hacer?". Y él les respondía: "El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, haga lo mismo". Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron: "Maestro, ¿qué debemos hacer?"

Él les dijo: "No exijáis más de lo que os está fijado". Preguntáronle también unos soldados: "Y nosotros ¿qué debemos hacer?". Él les dijo: "No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada". Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo; respondió Juan a todos diciendo: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; pero la paja la quemará con fuego que no se apaga". Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Nueva» (Lc 3,10-18).

Recemos ahora un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

En el cuarto domingo, se enciende la última vela, la del amor. La oración asociada es:

"Bendito seas, Señor Dios nuestro, que nos das el amor. A medida que la luz de esta vela crece, que recordemos que tú eres amor."

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lector: Procede con la lectura tomada del Evangelio de San Mateo:

Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será el varón prudente, que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa; pero no cayó, porque estaba fundada sobre roca (Mt 7, 24-25).

Lector: Padre, que nos has dado una familia en la cuál te hemos conocido y amado, ayúdanos a vivir teniéndote siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que en esta Navidad nos regales el quedarte con nosotros en nuestros corazones y sentir que vives en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén.

Para terminar, se toman de la mano y rezan juntos un Padrenuestro.