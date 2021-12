Desenrede la ansiedad

Si usted pasa por episodios de ansiedad de manera constante y a pesar de estas sugerencias no logra desvanecerla, le recomiendo que busque asesoría profesional sobre cómo sobrellevarla. Es importante identificar la razón que le está provocando sentirse así, ya que cada mente y cada caso es diferente; así que sería muy oportuno contar con la asesoría de un experto.

Por último quiero sugerirle que se olvide de proponerse metas que quizás no le brindarán la felicidad que busca y que solo servirán para llenar expectativas de otros.

Y si bien la ansiedad no se evita del todo, sí puede reducirse. La cuestión en el manejo de ella consiste en bajarla a niveles ‘normales’ y, de paso, aumentar la autoconfianza, la serenidad y las ganas de vivir. Además, cuando ‘aceptamos’ la ansiedad, su intensidad se reduce.

Esto no es más que el producto de conductas aprendidas en la sociedad y en la familia, entre otras cosas, por la educación que les dieron y por ideas mal infundadas sobre qué es el éxito y lo que supuestamente deben hacer para triunfar.

* Hay cosas que es mejor contárselas solo a Dios. Y sin ser un solitario ensimismado, hablar con uno mismo debería ser una cuestión de introspección y de autoreflexión.

* Nos enfermamos por vivir pensando en el pasado, por no saber cuándo pedir ayuda, por no poner límites, por renunciar a los propios sueños y por no saber irnos a tiempo.

* Trabajar en uno mismo implica ampliar la conciencia de lo que es cada quien, desarrollar un buen liderazgo y, sobre todo, dejar de esperar que los otros cambien.

* La felicidad no es un ítem al que tengamos que dirigir todos nuestros planes y proyectos; ella es espontánea y se expresa en hechos y acciones sencillas.

* Aunque no lo detecte al principio, esa dificultad que sale a su paso es, en sí misma, la ruta por la que avanza para progresar en su propio desarrollo personal.